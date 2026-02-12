Guantes multifunción por 3,29 euros: la solución de Action para fregar sin esfuerzo

Una vivienda en la que todo está en su sitio es garantía de serenidad. El desorden y las cosas acumuladas suelen aumentar el estrés diario. Para poner orden en casa, puedes contar con Action, una tienda donde encontrarás todo lo necesario para organizar y limpiar tu hogar de forma económica.

Por ejemplo, las cestas de diferentes tamaños resultan muy útiles para ordenar los armarios del baño. Gracias a ellas, podrás optimizar al máximo el espacio y mantener cada objeto en su lugar.

A principios de año también apetece hacer una gran limpieza para que la casa huela a fresco. Tras las fiestas, es el momento de renovar el ambiente. En Action puedes encontrar productos de limpieza a buen precio: desde limpiadores para suelos, productos para el mantenimiento de electrodomésticos o soluciones para ventanas, hasta todo lo necesario para que tu hogar brille de arriba abajo.

Accesorios prácticos para fregar sin esfuerzo

Si no tienes lavavajillas, fregar los platos es una tarea inevitable. Sin embargo, con los productos adecuados puede resultar más sencillo. En Action destacan varios accesorios pensados para facilitar esta rutina.

Uno de ellos son los guantes de limpieza multifunción por 3,29 euros, equipados con pequeñas púas de silicona que sustituyen a la esponja tradicional y ayudan a limpiar platos, vasos y utensilios con restos incrustados.

Para mejorar la experiencia al fregar, también puedes optar por el cubo plegable por 4,49 euros, una solución que permite ahorrar agua y espacio. Tras su uso, se pliega en forma de acordeón para guardarlo fácilmente en cualquier rincón.

Más espacio en la cocina por menos de 3 euros

Si tu cocina necesita almacenamiento extra, una buena opción es la cesta metálica colgante por 2,49 euros. Se instala fácilmente en la puerta de un armario y ofrece espacio adicional para guardar esponjas, cepillos o lavavajillas líquido, aprovechando zonas que normalmente quedan vacías.

Noticias relacionadas

Con estos productos, Action demuestra que es posible mantener el orden y la limpieza sin gastar de más, incorporando soluciones prácticas que ayudan a optimizar cada metro cuadrado del hogar.