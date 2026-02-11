El truco de las peluquerías para limpiar el secador y alargar su vida útil

El secador es uno de los electrodomésticos más utilizados en casa y, pese a ello, uno de los que menos -y peor- se limpia. Mientras en las peluquerías duran años funcionando a plena potencia, en casa suelen perder fuerza, recalentarse o incluso apagarse solos. ¿La diferencia? La primera, el precio y la calidad. En las salas de belleza estos artilugios son potentes, muy buenos y caros ya que su uso es constante. En este sentido, nada puedes hacer.

Sin embargo, hay un segundo factor en el que está todo de tu mano: el mantenimiento. Los profesionales aseguran que la clave para que un secador funcione como el primer día está en un gesto tan simple como olvidado: limpiar el filtro trasero de forma regular.

Cinco consejos profesionales para cuidar tu secador Limpia el filtro una vez por semana: Un filtro sucio reduce la potencia y aumenta el riesgo de sobrecalentamiento. Usa siempre el secador en aire frío unos segundos antes de apagarlo: Esto enfría la resistencia y evita daños por cambios bruscos de temperatura. No bloquees las entradas de aire al sostenerlo: Tocar la rejilla trasera con la mano impide la ventilación correcta. Evita usarlo en baños con mucho vapor o humedad: La humedad acorta la vida del motor y puede generar fallos eléctricos. Revisa el cable periódicamente: En peluquerías lo protegen mucho porque un cable doblado o pelado es una de las averías más frecuentes.

Según explican los estilistas, el filtro actúa como “su pulmón”: si se llena de polvo, pelo o pelusa, el aire no entra, el motor trabaja forzado y la resistencia se recalienta. El truco es desmontarlo —en la mayoría de modelos basta con girarlo ligeramente— y cepillarlo con un cepillo de dientes seco o soplarlo con aire frío. Algunas peluquerías incluso pasan un algodón con alcohol por la rejilla para dejarla completamente libre de suciedad. El resultado se nota al instante: el secador recupera potencia, hace menos ruido y se calienta mucho menos.

En resumen, para limpiar un secador de pelo sin mucha complicación, desconéctalo y retira la rejilla trasera girándola hacia la izquierda. Quita las pelusas manualmente o con un cepillo. Lava el filtro con agua y jabón, déjalo secar totalmente por 12 horas y usa un bastoncillo con alcohol para las rejillas exteriores.