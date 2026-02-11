Si tienes un mueble persiana en tu cocina, es posible que en algún momento se te desmonte: lo que debes hacer

Sí, los muebles de cocina con persiana a modo de grandes cajoneras nos encantan por su estética, su utilidad y por el almacenaje. Sin embargo, esconden un pequeño inconveniente que si tienes uno quizá ya hayas descubierto: con el uso diario, el mecanismo puede atascarse, las lamas se desalinean o el cierre deja de deslizar con suavidad. Hay cosas peores, como que se salga de los raíles parcial o totalmente.

Antes de acudir a un profesional, los expertos en carpintería revelan que la mayoría de estos fallos se solucionan en casa y en menos de diez minutos.

El primer paso es identificar el problema. Si la persiana sube o baja “a tirones”, lo más habitual es que alguna lama se haya salido del carril lateral. Basta con abrir la tapa superior del mueble —normalmente fijada con un par de tornillos— y recolocarla presionando suavemente hacia el raíl hasta que encaje.

Cuando lo que falla es el deslizamiento, los especialistas recomiendan limpiar el interior del carril con un paño seco y aplicar una fina capa de lubricante de silicona (nunca aceite doméstico, que atrae más suciedad) para que la persiana vuelva a moverse sin esfuerzo.

A grandes problemas...

Si el problema es mayor —por ejemplo, la persiana se queda atascada a mitad de recorrido o se sale completa— el truco más eficaz consiste en sacar todo el conjunto del tambor, estirarlo en una superficie recta y revisar una a una las lamas. A veces una sola lama doblada o desalineada es la responsable del atasco. Enderezarla suavemente o sustituirla si está rota suele ser suficiente para que el sistema funcione como nuevo.

LO QUE NO DEBES HACER NUNCA Forzar la persiana cuando se atasca: Empujar con fuerza solo consigue romper lamas o desplazar el mecanismo. Lubricar con aceite de cocina o WD-40: Estos productos atraen polvo y grasa; lo adecuado es silicona en spray. No limpiar los carriles laterales: La suciedad acumulada es la causa número uno de los atascos. Desmontar el tambor sin observar cómo estaba montado: Muchos usuarios olvidan la posición inicial y luego no logran recolocar el sistema. Ignorar una lama doblada o suelta: Una sola pieza fuera de línea puede bloquear todo el recorrido. Cerrar la tapa superior sin comprobar el deslizamiento previo: Conviene probar varias veces antes de volver a atornillar el mueble. Usar herramientas inadecuadas: Cuchillos o destornilladores demasiado grandes pueden rajar el material o abrir de más las guías. No revisar el estado de las cuerdas o cintas internas: En algunos modelos, el desgaste de estas piezas genera desequilibrio y ruidos. Aplicar demasiado lubricante: El exceso gotea y mancha los interiores del armario. No hacer mantenimiento preventivo: Limpiar y revisar cada pocos meses evita la mayoría de averías.

Los carpinteros coinciden en que la clave para que estos muebles duren años está en la limpieza de los carriles y en evitar forzar el mecanismo cuando empieza a ofrecer resistencia.