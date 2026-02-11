Siete nominaciones a los Goya y diez premios Carmen: así llega ‘Los Tigres’ a su estreno en ‘streaming’

‘Los Tigres’, película original Movistar Plus+ dirigida por Alberto Rodríguez y coescrita junto a Rafael Cobos, se estrenará en la plataforma el viernes 20 de febrero. Antes incluso de su llegada al catálogo, la película ya ha construido un recorrido destacado en festivales y premios.

Tuvo su première mundial en el Festival de San Sebastián, donde recibió el Premio del Jurado a la Mejor Fotografía para Pau Esteve Birba. A partir de ahí, el reconocimiento no ha dejado de crecer con siete nominaciones a los premios Goya en categorías técnicas clave como fotografía, montaje, música original, dirección de producción, dirección artística, sonido y efectos especiales.

Rodada en alta mar y en entornos subacuáticos, la película se apoya en un trabajo técnico muy destacado que ha sido señalado de forma reiterada por la crítica y las academias.

Enero y febrero marcan su salto definitivo al público general con el estreno en Movistar Plus+, en un contexto en el que la cinta ya llega avalada por premios y nominaciones de primer nivel.

‘Los Tigres’, un recorrido de premios antes de su estreno

Además de su paso por San Sebastián y las nominaciones a los Goya, ‘Los Tigres’ ha conseguido 10 galardones en los premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía, entre ellos Mejor largometraje y Mejor director para Alberto Rodríguez.

También fueron reconocidos el guion original firmado por Rodríguez y Cobos, la dirección de fotografía de Pau Esteve, el montaje de José M. G. Moyano, la dirección de arte de Pepe Domínguez del Olmo, el sonido de Dani de Zayas, el maquillaje y peluquería y las interpretaciones de reparto de Silvia Acosta y Joaquín Núñez.

La película suma además cuatro nominaciones en las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, incluidas Mejor actriz principal para Bárbara Lennie, Mejor fotografía, Mejor música y Mejor montaje. A esto se añade el premio ASECAN a Mejor Dirección de Cine 2025 para Alberto Rodríguez.

Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, al frente de la historia

La película está protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, que interpretan a dos hermanos que trabajan como buzos profesionales en el mundo del petróleo. Completan el reparto Joaquín Núñez, José Miguel Manzano ‘Skone’, César Vicente y Silvia Acosta.

La historia sigue a Antonio y Estrella, hijos de un buzo, que han pasado toda su vida en el mar. Antonio es conocido como el Tigre, un buzo imbatible, mientras que Estrella trabaja en la barcaza asistiendo a su hermano y manteniéndolo conectado con la vida en tierra firme.

Tras un accidente, Antonio recibe la noticia de que su carrera bajo el agua está a punto de terminar. Con una situación económica delicada, el futuro se complica aún más cuando descubren un alijo de cocaína escondido en el casco de un petrolero. Antonio ve en ello una salida; Estrella no lo tiene tan claro.

Una producción original Movistar Plus+ con amplia participación

‘Los Tigres’ es una película original Movistar Plus+ en coproducción con Kowalski Films, Feelgood Media y Mazagón Films AIE, en coproducción con Le Pacte. Cuenta con la financiación del ICAA, la participación de RTVE, el apoyo de CANAL+, la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva.

También participan CINE+ OCS, con financiación de Elkargi y CREA SGR, y en asociación con Film Factory.

Con este recorrido industrial y de premios, la película llega a Movistar Plus+ el 20 de febrero tras un itinerario que la ha situado como una de las producciones españolas más reconocidas antes incluso de su estreno en plataforma.