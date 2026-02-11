Maxi Iglesias y Ruth Lorenzo se unen al ‘road trip’ más salvaje por la isla de Vancouver

Jesús Calleja continúa su aventura en la indómita y agreste naturaleza de Canadá. El presentador, aventurero y alpinista leonés lidera un road trip en autocaravana acompañado de Santi Millán, la atleta olímpica Ana Peleteiro y el músico Willy Bárcenas, con rumbo a la espectacular isla de Vancouver en la Columbia Británica. A esta expedición se suman dos nuevos compañeros de viaje: el actor Maxi Iglesias y la cantante Ruth Lorenzo.

El grupo cruza el estrecho de Georgia hasta llegar a la ciudad de Nanaimo, situada en la costa de la isla, y se dirige hacia Campbell River, conocida como la ‘capital mundial del salmón’. A lo largo de este viaje memorable, los aventureros experimentan emociones y desafíos al límite por tierra, mar y aire. Entre los retos que afrontan están saltar al vacío desde lo alto de un puente y surcar el cielo durante un vuelo sin motor para contemplar la inmensidad de los bosques canadienses.

La aventura también incluye una exigente ruta en bicicleta de montaña, durante la cual Jesús Calleja sufre un aparatoso accidente que pone en duda la continuidad del viaje. La tensión aumenta en la recta final cuando un enorme oso negro irrumpe en el lugar donde se encuentra el grupo mientras bucean entre miles de salmones. Este inesperado encuentro pone a prueba la capacidad de los invitados para mantenerse seguros y seguir adelante.

Cada paso del viaje pone a prueba los límites físicos y emocionales de los participantes, ofreciendo al espectador una combinación única de naturaleza salvaje, adrenalina y momentos de tensión extrema. La isla de Vancouver se convierte en un escenario de contrastes, desde sus majestuosos bosques hasta sus ríos llenos de salmones, donde cada desafío es una oportunidad para demostrar valor y resistencia.

La presencia de Maxi Iglesias y Ruth Lorenzo, apuntan en la web de Mediaset, aporta nuevas dinámicas al grupo, generando complicidad y emoción en los instantes más difíciles. Mientras Calleja guía la expedición con su experiencia y valentía, los invitados deben enfrentarse a pruebas que combinan riesgo y belleza natural, transformando cada momento en una experiencia inolvidable.

Con saltos extremos, vuelos sin motor y encuentros inesperados con la fauna local, esta aventura promete ser una de las más impactantes que Jesús Calleja ha vivido en Canadá, llevando a los espectadores al límite de la emoción y la tensión mientras disfrutan del espectáculo de la naturaleza más pura.