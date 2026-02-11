Del match al chantaje: las señales de alerta que pueden salvarte de un fraude romántico este febrero

Enero no solo marca el inicio del año: también es el momento en el que más se intensifica la actividad relacionada con fraudes románticos. Así lo revela un análisis de inteligencia sobre amenazas realizado por la empresa de ciberseguridad NordVPN, que ha detectado cómo los estafadores se preparan con antelación para aprovechar el aumento del uso de apps de citas y la interacción social en internet a medida que se acerca el Día de San Valentín.

Las conclusiones parten del estudio de varios años de conversaciones en foros de la dark web y canales clandestinos de Telegram, donde los delincuentes comparten abiertamente tácticas, herramientas y servicios para llevar a cabo estafas amorosas a gran escala. Este tipo de fraude sigue siendo especialmente rentable porque se apoya en la confianza, la soledad y la búsqueda de validación social.

Enero, el mes de máxima preparación

El análisis muestra un pico recurrente de actividad en enero, convirtiéndolo en el mes con más conversaciones y publicidad relacionadas con estafas románticas. Los atacantes se anticipan a febrero, conscientes de que el uso de las aplicaciones de citas aumenta antes de San Valentín y de que muchas personas estarán más abiertas a nuevas conexiones emocionales.

Según explica Mantas Sabeckis, investigador sénior de inteligencia contra amenazas en NordVPN, estas estafas ya no dependen de individuos aislados con perfiles falsos, sino de operaciones organizadas. En enero, los criminales intercambian tácticas, compran cuentas y promocionan servicios. En febrero, las campañas ya están listas para funcionar a pleno rendimiento.

Redes sociales y apps de citas, terreno clave

Las conversaciones analizadas muestran un claro interés por las redes sociales y las plataformas de citas con gran base de usuarios y mensajería directa. Una táctica habitual consiste en trasladar rápidamente la conversación a canales privados, fuera de los espacios públicos.

Snapchat e Instagram aparecen como opciones frecuentes por sus chats privados y la posibilidad de compartir contenido. Facebook, Reddit, YouTube y TikTok también se mencionan, aunque en menor medida, como vías para localizar objetivos o redirigir a espacios más privados. OnlyFans destaca en estas conversaciones por su relación con contenidos de pago para adultos y su uso en suplantaciones de identidad y reventa de contenido.

En cuanto a apps de citas, Tinder y Match son objetivos habituales por su volumen de usuarios, mientras que otras plataformas aparecen menos por dirigirse a nichos más concretos.

Del coqueteo al perjuicio económico

La investigación describe un patrón repetido en estas estafas: primero se genera confianza mediante fotos robadas o generadas por IA, conversaciones guionizadas e identidades falsas. Después, se traslada a la víctima a servicios de mensajería privada. Llega entonces la fase de monetización, con peticiones de dinero mediante tarjetas regalo, transferencias, apps de pago o criptomonedas.

También se detecta un aumento de tácticas de sextorsión con imágenes íntimas, incluso generadas por IA, y la reventa de datos de víctimas para nuevas estafas, incluidas falsas ofertas de recuperación de fondos. Algunas campañas incluyen enlaces maliciosos disfrazados de fotos o herramientas de videochat para apropiarse de cuentas.

Consejos de seguridad para evitar caer en la trampa

NordVPN recomienda desconfiar si alguien pide rápidamente sacar la conversación de la app de citas, no enviar dinero ni tarjetas regalo a personas que no se conocen en persona, sospechar de declaraciones de amor repentinas o emergencias financieras y no compartir imágenes íntimas. También aconseja evitar hacer clic en enlaces o descargar aplicaciones enviadas por contactos recién conocidos.

Comprender estos patrones y saber qué enero es el mes en el que se preparan estas campañas puede ayudar a detectar las señales de alerta antes de que la manipulación emocional se traduzca en una pérdida económica.