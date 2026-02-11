Un estreno de cine este fin de semana: el mejor plan para un día de lluvia

La previsión meteorológica de los próximos días no es muy diferente a lo que llevamos viendo en las últimas semanas. Este fin de semana, revisar la cartelera es una buena opción si buscas salir de casa y no quieres exponerte al frío o a la lluvia. En un viernes que, además, coincidirá con la noche de San Valentín, este 13 de febrero se estrenará Cumbres Borrascosas. La adaptación cinematográfica de este clásico de la literatura es una de las más esperadas de los últimos meses.

Siguiendo la novela de Emily Brönte, Jacob Elordi y Margot Robbie encarnarán a Heathcliff y Catherine, los protagonistas de uno de los romances más míticos de la literatura clásica. Pero no han sido los primeros, se trata de la séptima adaptación de la obra, que nunca pasa desapercibida.

Los dos actores en la premiere de la película / Cedida

Sin embargo, la obra de Emerald Fennell no es la única superproducción que podrás ver este fin de semana. En cartelera podrás ver otros títulos aclamados por la crítica como Hammet (Chloé Zhao), Aída y Vuelta (Paco León) o La Fiera (Salvador Calvo). Todas ellas podrás verlas en los pases nocturnos, a partir de las 20.00 horas en Multicines Zamora.

La lluvia no tiene por qué ser un impedimento para pasar un fin de semana en familia o para celebrar San Valentín, una noche de cine es una buena opción para hacer algo diferente sin que el agua te arruine ningún plan.