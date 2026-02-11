Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones Castilla y León: candidaturas por ZamoraMonte la Reina alberga ya maniobrasÚltimos avisos por el temporal en ZamoraFermín Cabrero, canterano del Balonmano Zamora, recibe la llamada de la Selección Española
instagramlinkedin

Un estreno de cine este fin de semana: el mejor plan para un día de lluvia

El estreno de Cumbres Borrascosas llega en un fin de semana marcado por las lluvias.

Similitud de los carteles de 'Lo que el viento se llevó' (1939) y la versión de 'Cumbres borrascosas', que se estrena a mediados de febrero.

Similitud de los carteles de 'Lo que el viento se llevó' (1939) y la versión de 'Cumbres borrascosas', que se estrena a mediados de febrero. / EPC

O. C.

La previsión meteorológica de los próximos días no es muy diferente a lo que llevamos viendo en las últimas semanas. Este fin de semana, revisar la cartelera es una buena opción si buscas salir de casa y no quieres exponerte al frío o a la lluvia. En un viernes que, además, coincidirá con la noche de San Valentín, este 13 de febrero se estrenará Cumbres Borrascosas. La adaptación cinematográfica de este clásico de la literatura es una de las más esperadas de los últimos meses.

Siguiendo la novela de Emily Brönte, Jacob Elordi y Margot Robbie encarnarán a Heathcliff y Catherine, los protagonistas de uno de los romances más míticos de la literatura clásica. Pero no han sido los primeros, se trata de la séptima adaptación de la obra, que nunca pasa desapercibida.

Jacob Elordi, left, and Margot Robbie arrive at the premiere of &quot;Wuthering Heights&quot; on Wednesday, Jan. 28, 2026, at the TCL Chinese Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Associated Press / LaPresse Only italy and spain. EDITORIAL USE ONLY / ONLY ITALY AND SPAIN

Los dos actores en la premiere de la película / Cedida

Sin embargo, la obra de Emerald Fennell no es la única superproducción que podrás ver este fin de semana. En cartelera podrás ver otros títulos aclamados por la crítica como Hammet (Chloé Zhao), Aída y Vuelta (Paco León) o La Fiera (Salvador Calvo). Todas ellas podrás verlas en los pases nocturnos, a partir de las 20.00 horas en Multicines Zamora.

Noticias relacionadas y más

La lluvia no tiene por qué ser un impedimento para pasar un fin de semana en familia o para celebrar San Valentín, una noche de cine es una buena opción para hacer algo diferente sin que el agua te arruine ningún plan.

TEMAS

Tracking Pixel Contents