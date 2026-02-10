Los trucos de las lavanderías profesionales que no sabías y que puedes aplicar en casa
Esto es lo que ocurre si cargas el tambor al máximo
Las lavanderías profesionales guardan algunos secretos que explican por qué su ropa siempre sale más limpia, más suave y mejor planchada que la nuestra. Y muchos de esos trucos, lejos de requerir maquinaria industrial, pueden aplicarse en casa con resultados sorprendentes.
Vayamos directos al grano. El primero de todos seguro que no te sorprende, pero raramente se cumple: no cargues nunca la lavadora al máximo. Los profesionales aseguran que el tambor necesita aire para mover la ropa y que el detergente actúe correctamente. Si está demasiado lleno, la suciedad simplemente se desplaza de un sitio a otro.
Otro truco esencial es el pretratamiento de las manchas. Las lavanderías no meten las prendas directamente: observan la mancha, aplican un producto específico y dejan actuar, incluso aunque la suciedad parezca leve. También controlan con precisión la temperatura, apostando por ciclos tibios que limpian sin dañar fibras delicadas. Y, quizá el más curioso, el uso de bicarbonato o vinagre blanco para potenciar la eficacia del detergente y eliminar olores sin aportar químicos agresivos.
¿Y el planchado?
El planchado también tiene su ciencia. Los profesionales no deslizan la plancha: la levantan y la apoyan, evitando arrastrar tejidos que se deforman con facilidad. Además, utilizan vapor antes que calor extremo y dejan reposar las prendas unos segundos después del planchado para que no vuelvan a arrugarse. Detalles pequeños que marcan la diferencia.
