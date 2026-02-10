El truco eficaz para limpiar la alfombrilla de tu ordenador

La alfombrilla del ordenador es uno de los elementos más utilizados en el día a día y, al mismo tiempo, uno de los grandes olvidados en las tareas de limpieza. Con el paso del tiempo acumula polvo, restos de grasa, sudor y suciedad que no solo afectan a su aspecto, sino también al correcto funcionamiento del ratón y a la higiene del puesto de trabajo.

Para una limpieza eficaz, lo primero es comprobar el tipo de alfombrilla. Las más comunes, fabricadas en tela o goma, pueden limpiarse fácilmente en casa sin necesidad de productos específicos. Basta con sumergirla en agua tibia y añadir unas gotas de jabón neutro o lavavajillas suave. Con la ayuda de una esponja o un cepillo de cerdas blandas se frota la superficie, prestando atención a las zonas más oscuras o desgastadas.

Una vez eliminada la suciedad, se aclara bien con agua limpia para retirar cualquier resto de jabón. Es importante no retorcer la alfombrilla para escurrirla, ya que podría deformarse. Lo recomendable es presionar suavemente con una toalla y dejarla secar al aire, siempre en posición horizontal y lejos de fuentes directas de calor.

En el caso de alfombrillas rígidas o con superficie plástica, la limpieza puede realizarse con un paño húmedo y un limpiador multiusos suave. Además, una desinfección ocasional con una mezcla de agua y vinagre ayuda a eliminar bacterias y malos olores.

Realizar esta limpieza cada pocas semanas no solo mejora la precisión del ratón, sino que contribuye a mantener un entorno de trabajo más limpio y saludable, especialmente en espacios donde se pasa muchas horas frente al ordenador.