La tortilla francesa viral con mayonesa y microondas que triunfa por su rapidez

Las recetas virales de cocina siguen conquistando las redes sociales, y una de las últimas en hacerse popular es una versión poco convencional de la tortilla francesa. Se prepara con solo dos ingredientes principales, huevo y mayonesa, es muy sencillo, se cocina en el microondas, lo que la convierte en una opción rápida y accesible para cualquier momento del día. Aunque a primera vista puede generar dudas, quienes la prueban coinciden en un resultado sorprendentemente jugoso.

La clave de esta tortilla está en la mayonesa. Este ingrediente actúa como emulsionante y aporta grasa, lo que evita que el huevo se reseque durante la cocción. Gracias a ello, no es necesario añadir aceite ni mantequilla, y la textura final es más suave que la de una tortilla francesa tradicional. Para prepararla, basta con batir uno o dos huevos en un recipiente apto para microondas y añadir una cucharada generosa de mayonesa. Se mezcla todo bien hasta obtener una textura homogénea y se añade una pizca de sal al gusto. El recipiente debe estar ligeramente engrasado o ser antiadherente para evitar que la mezcla se pegue durante la cocción.

El tiempo de cocinado es uno de los puntos más importantes. Lo recomendable es introducir la mezcla en el microondas durante unos 40 o 50 segundos a máxima potencia.

Una vez terminada, la tortilla puede doblarse sobre sí misma o consumirse directamente del recipiente. Admite múltiples variaciones, como añadir queso rallado, jamón cocido o hierbas aromáticas, sin alterar apenas el tiempo de preparación. Además, al no requerir sartén, reduce el número de utensilios que hay que limpiar.

Esta tortilla francesa con mayonesa y microondas se ha convertido en un ejemplo más de cómo la cocina rápida y creativa puede adaptarse al ritmo actual. Una receta pensada para estudiantes, personas con poco tiempo o simplemente para quienes buscan una solución fácil sin renunciar a una textura jugosa y un resultado sorprendente.