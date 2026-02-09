Qué significan los colores de la pasta de dientes

¿Alguna vez te has preguntado qué significan los colores de los tubos de pasta de dientes? En Clínica Dental Lourdes Andreu, expertos en salud bucodental, aclaran de forma definitiva este mito que circula desde hace años. Muchas personas creen que los pequeños cuadrados de color en la base del tubo indican la composición química del dentífrico: verde para natural, azul para natural + medicinal, rojo para natural + químico y negro para totalmente químico. La realidad es muy distinta: estos colores solo forman parte del proceso de fabricación y sirven como guía para que las máquinas corten y sellen correctamente el envase. No indican ni la calidad ni la composición del producto.

Este mito se ha difundido ampliamente en redes sociales y foros de internet, generando confusión entre los consumidores. Por eso, los profesionales de Clínica Dental Lourdes Andreu recuerdan la importancia de consultar fuentes fiables o preguntar directamente a tu dentista de confianza antes de tomar decisiones sobre tu cuidado dental.

Aunque los colores de la base del tubo no son relevantes, sí existen colores visibles en el contenido de algunas pastas, y estos sí se relacionan con la función de la pasta: el blanco suele indicar limpieza general y protección contra caries; el azul, acción refrescante y control del mal aliento; el verde, componentes naturales o efecto calmante; y el rojo, acción antibacteriana o antiinflamatoria. En muchos casos, los colores se combinan para ofrecer varios beneficios en un solo producto.

Cómo elegir la pasta de dientes adecuada

Más allá del color, lo importante es conocer los ingredientes y su efecto en tu salud bucodental. Para dientes sensibles, los dentífricos con nitrato de potasio o fluoruro de estaño son recomendables. Para prevenir caries, conviene elegir fórmulas ricas en flúor. Para encías inflamadas, pastas con agentes antibacterianos como triclosán. Y para blanqueamiento, productos específicos que eliminan manchas superficiales.

Otros ingredientes clave que debes buscar incluyen pirofosfatos para prevenir sarro, peróxidos para blanquear suavemente los dientes, agentes antibacterianos que combaten la placa y xilitol, que ayuda a reducir el riesgo de caries.

Respecto a las pastas de dientes naturales, aunque algunas opciones limpian bien, muchas no contienen suficiente flúor para proteger contra caries. Por eso, antes de cambiar tu dentífrico, consulta siempre con tu dentista para asegurarte de que cubre todas tus necesidades de salud oral. Los expertos de Clínica Dental Lourdes Andreu insisten: la elección del dentífrico debe basarse en sus ingredientes y beneficios reales, no en el color del envase.

Con estos consejos, podrás cuidar tu sonrisa de manera eficaz y olvidarte de los mitos que circulan sobre los colores de la pasta de dientes.