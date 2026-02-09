Redes sociales y jóvenes: la clave no es cuánto, sino cómo

Durante años se ha repetido la misma idea: los adolescentes pasan demasiado tiempo en redes sociales y eso está afectando a su bienestar. Sin embargo, los datos de una encuesta realizada a más de setecientos adolescentes en España dibujan un escenario mucho más matizado y, en algunos puntos, inesperado. El trabajo ha sido realizado por ElObservatorioSocial de la “Fundación laCaixa” No es la cantidad de tiempo que pasan conectados lo que marca la diferencia en cómo se sienten, sino el tipo de experiencias que viven cuando están dentro de esas plataformas.

Los resultados muestran que los menores encuentran mucho más apoyo social que acoso en estos entornos digitales. Aunque dedican muchas horas al día a consumir contenidos, este uso frecuente no guarda relación con su bienestar actual ni con su bienestar a largo plazo. Lo que sí está claramente relacionado con cómo se sienten es si, cuando acceden a las redes, reciben apoyo o, por el contrario, sufren algún tipo de acoso.

La investigación también señala que algunas características de la personalidad juegan un papel importante en esta relación entre redes sociales y bienestar, mientras que el género, en cambio, no parece tener ninguna influencia significativa.

Lo que hacen realmente los adolescentes en redes (y no es lo que imaginas)

Uno de los datos más reveladores es que los adolescentes pasan mucho más tiempo viendo contenidos de otras personas que publicando los suyos propios. Ocho de cada diez consumen contenidos a diario, pero solo uno de cada diez sube fotos, vídeos o mensajes con esa misma frecuencia.

Es decir, el uso mayoritario es pasivo: observan, leen y miran mucho más de lo que comparten. Este patrón de comportamiento rompe con la imagen extendida de adolescentes volcados constantemente en exponer su vida online.

Este matiz es clave para entender por qué el tiempo de uso, por sí solo, no explica su nivel de bienestar.

Apoyo frente a acoso: el equilibrio que cambia el relato

En contra de lo que suele pensarse, el apoyo social es mucho más habitual que el acoso en las redes sociales. El 77% de los adolescentes afirma encontrar múltiples formas de apoyo en línea con mucha frecuencia.

Aunque el 62,3% reconoce haber experimentado algún tipo de acoso, este se produce de forma muy ocasional. De hecho, el 27,3% asegura no haber sufrido nunca acoso online, mientras que solo el 0,6% afirma no haber encontrado ningún tipo de apoyo en redes.

Estos datos cambian por completo la narrativa habitual sobre el entorno digital adolescente.

No es el tiempo, es la experiencia

El bienestar de los adolescentes, señalan en el estudio, no está relacionado con la frecuencia con la que usan las redes sociales, sino con lo que viven dentro de ellas. Aquellos que encuentran más apoyo online muestran una mayor satisfacción vital y una menor sensación de soledad.

Por el contrario, el tiempo diario que pasan conectados no parece influir en cómo se sienten. Esta diferencia es fundamental para entender dónde debería ponerse realmente el foco cuando se habla de redes sociales y juventud.

Otro de los hallazgos relevantes es que el tipo de uso y las experiencias vividas en redes son muy similares entre chicos y chicas, independientemente de la edad. No hay diferencias significativas en cómo utilizan estas plataformas ni en el tipo de apoyo o acoso que experimentan.

El apoyo social en línea resulta especialmente beneficioso para los adolescentes más introvertidos. Cuanto más apoyo encuentran en redes sociales, mayor es su nivel de bienestar.

Para estos perfiles, el entorno digital puede convertirse en un espacio donde relacionarse y sentirse acompañados de una forma que, en ocasiones, no encuentran con la misma facilidad fuera de la pantalla.