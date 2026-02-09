Lo que llevas haciendo mal toda la vida con tu lavavajillas: no, no aclares los platos "antes de"

El lavavajillas es uno de esos electrodomésticos que creemos dominar… hasta que los expertos desmontan nuestras rutinas. Y, según técnicos y fabricantes, hay un fallo que se repite en la mayoría de hogares: aclarar los platos antes de meterlos. Sí, justo eso que parece tan lógico y por el bien del aparato es, en realidad, lo que peor le sienta.

¿No te lo crees? Te lo explicamos. El motivo es simple. Los detergentes modernos están formulados para activarse con restos de comida: las enzimas necesitan partículas orgánicas para funcionar correctamente. Si aclaramos los platos casi hasta dejarlos limpios, el lavavajillas “cree” que no hay suciedad y el detergente no actúa como debería, generando lavados menos eficaces, más gasto y, en ocasiones, incluso malos olores internos por falta de actividad enzimática.

Los técnicos coinciden: basta con retirar los restos grandes y cargar el lavavajillas tal cual. Es decir, ahora cuando veas un tropezón sigue retirándolo, pero nada de pasar bajo el agua por sistema toda la vajilla. Además, recuerdan otros errores habituales, como colocar los utensilios de forma incorrecta o abusar del abrillantador cuando el propio ciclo ya lo incorpora.

Agencia ATLAS

¿Qué pasa con el óxido en los cubiertos?

¿A ti también te pasa esto? Abres el lavavajillas, lo sacas todo… y ahí están otra vez: los cuchillos con pequeñas manchas marrones, como si se hubieran oxidado de la noche a la mañana. Es una escena más común de lo que parece y no significa necesariamente que los cuchillos sean de mala calidad ni que el electrodoméstico esté estropeado.

Según explican especialistas en menaje y limpieza, muchos cuchillos —incluso los de acero inoxidable— pueden presentar óxido superficial cuando pasan por el lavavajillas. El calor, la humedad prolongada y los restos de sal o detergente favorecen la aparición de esas manchas, especialmente si el cuchillo permanece tiempo dentro tras finalizar el programa.

La buena noticia es que tiene solución y no hace falta tirarlos. Un método sencillo consiste en frotar la hoja con una pasta hecha de bicarbonato y unas gotas de agua, usando un estropajo suave o un paño. El óxido superficial desaparece sin dañar el filo. Después, basta con aclarar bien y secar inmediatamente.

Los expertos recomiendan además sacar los cuchillos en cuanto termine el lavado, secarlos a mano y, siempre que sea posible, lavarlos directamente a mano para alargar su vida útil. Un pequeño gesto que evita sustos y mantiene el menaje en buen estado.

Y si te sirve de algo... no eres el único al que el lavavajillas le juega esta mala pasada.