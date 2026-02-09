Cómo limpiar correctamente la pantalla del móvil sin dañarla

La pantalla del teléfono móvil es una de las superficies que más tocamos a lo largo del día y, al mismo tiempo, una de las que menos limpiamos correctamente. Huellas, grasa, polvo y restos de suciedad no solo afectan a la visibilidad, sino que también pueden convertirse en un foco de bacterias. Sin embargo, una limpieza inadecuada puede dañar el panel o eliminar los recubrimientos protectores que incorporan la mayoría de los dispositivos actuales.

El primer paso antes de limpiar la pantalla es apagar el móvil y, si es posible, desconectarlo de la corriente. Esto facilita ver mejor la suciedad y reduce el riesgo de daños. A continuación, se recomienda retirar la funda o carcasa para limpiar también esa zona por separado.

Para la limpieza diaria, lo más aconsejable es utilizar un paño de microfibra, similar al que se emplea para las gafas. Este tipo de tejido elimina la suciedad sin rayar la superficie. Basta con pasar el paño suavemente, sin presionar en exceso, realizando movimientos circulares o de arriba abajo.

Cuando la suciedad está más incrustada, se puede humedecer ligeramente el paño con agua. Es importante que esté solo un poco húmedo y nunca empapado, y que no se aplique el líquido directamente sobre la pantalla. Tras la limpieza, conviene secar la superficie con otro paño limpio y seco.

Existen productos específicos para pantallas electrónicas que también son una opción segura, siempre que estén libres de alcohol agresivo, amoniaco u otros componentes abrasivos. En cambio, se debe evitar el uso de limpiacristales, papel de cocina, servilletas o toallitas comunes, ya que pueden rayar la pantalla o deteriorar el recubrimiento oleofóbico que repele la grasa. Otro aspecto a tener en cuenta es la frecuencia. Una limpieza ligera diaria o cada dos días es suficiente en la mayoría de los casos, mientras que una limpieza más a fondo puede realizarse una vez por semana. Mantener las manos limpias y evitar apoyar el móvil en superficies sucias también ayuda a conservar la pantalla en buen estado durante más tiempo.

Con estos sencillos pasos, es posible mantener la pantalla del móvil limpia, segura y como nueva, sin necesidad de productos caros ni procedimientos complicados.