La escobilla del váter: lo que haces mal y puede costarle una enfermedad a tu familia

Desde luego que es una de las herramientas menos atractivas del hogar por su función, su aspecto y sus "contactos". Hablamos de la escobilla del váter, ese utensilio que debería ser un aliado de la limpieza pero que se convierte en muchos hogares en el origen silencioso de malos olores, bacterias acumuladas y baños menos higiénicos de lo que parecen. ¿El motivo? Un mal uso que se repite a diario sin que la mayoría repare en sus consecuencias.

Los expertos en higiene doméstica coinciden en que el error más común es dejar la escobilla húmeda dentro del portacepillos, un entorno cerrado donde la humedad y los restos que quedan entre las cerdas se convierten en un caldo de cultivo perfecto para bacterias como E. coli, mohos y olores persistentes. A esto se suma otro hábito problemático: usar la escobilla como si fuera un instrumento de limpieza general de váter, cuando su función real es únicamente retirar restos visibles tras la descarga. Su contacto con productos inadecuados o su empleo sobre superficies que no corresponden solo amplifican la contaminación.

El resultado es un objeto que, lejos de ayudar a mantener el baño limpio, puede estar esparciendo microorganismos cada vez que se utiliza, especialmente si se guarda sin desinfectar o secar correctamente. Las consecuencias más habituales son olores que no desaparecen, manchas que vuelven a salir y una falsa sensación de higiene que no se corresponde con la realidad.

La solución es sencilla: usarla solo para su función, aclararla con lejía o agua caliente tras cada uso, dejarla secar al aire antes de guardarla y renovar el portacepillos con regularidad.

El truco del té negro

Quizá te suene extraño pero existe una forma de limpiar el WC sin utilizar lejía, desinfectantes y ni siquiera una bayeta. Solo neceistas dos bolsitas de té negro, un vaso de agua muy caliente y un pulverizador. Alucinarás porque este truco viral funciona increíblemente bien.

Para ello necesitas una infusión muy cargada con al menos dos bolsitas de té negro y poca agua. Déjala enfriar y viértela en un pulverizador. Expándela por el interior del inodoro, la tapa y la parte exterior. Deja actuar quince minutos y aclara con agua. Nunca habrás visto tu WC más brillante.

El té negro contiene taninos, compuestos naturales que desincrustan cal y restos orgánicos, eliminan olores fuertes y dejan una película protectora que evita que la suciedad se adhiera. Además, aportan brillo sin químicos agresivos. No te preocupes porque no tiñen, al contrario, deja la porcelana más limpia.