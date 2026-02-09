El error que cometes al mezclar fruta y verdura (y que las estropea antes)

Aprender a conservar bien los alimentos no solo hace que duren más tiempo en la nevera o la despensa, también permite que mantengan sus nutrientes esenciales durante más días. Son pequeños gestos cotidianos que marcan una gran diferencia y que, tal y como explican en la web de Solán de Cabras, conviene aplicar durante todo el año, no solo en verano.

Para conseguirlo, es fundamental contar con recipientes y botes herméticos, además de bolsas de plástico o papel especial de cocina. También hay una norma básica que muchas veces se pasa por alto: evitar el contacto entre alimentos crudos y cocinados, tanto dentro como fuera del frigorífico. Por eso se recomienda colocar los platos ya elaborados en la parte superior de la nevera y los alimentos sin preparar en la parte inferior.

Otra pauta clave es no guardar juntos fruta y verdura. Muchos de estos alimentos desprenden gas etileno y, al mezclarlos, se estropean antes y pierden parte de sus propiedades y vitaminas.

Congelar sí, pero no todo vale

Congelar es una de las formas más extendidas de conservación. Este proceso, además de eliminar parásitos presentes en el pescado como el anisakis, permite alargar el consumo de muchos productos sin que pierdan sabor ni nutrientes, siempre que se utilicen recipientes y bolsas adecuadas.

Sin embargo, no todos los alimentos se deben congelar. Es el caso de los huevos duros, las patatas cocidas o los tomates crudos, ya que pierden calidad. Y hay una regla que no admite excepciones: nunca volver a congelar un alimento que ya se ha descongelado.

Métodos naturales que siguen funcionando

Existen técnicas tradicionales de conservación que siguen siendo eficaces. El envasado al vacío evita que el aire oxide los alimentos y frena la aparición de bacterias. La fermentación es habitual en productos como el vino o la cerveza. La deshidratación consiste en retirar el agua de los alimentos dejándolos secar.

También se utiliza el vinagre para determinadas verduras, la salazón en carnes y pescados, o el baño maría, introduciendo alimentos en envases de cristal que se hierven durante unos cincuenta minutos. Incluso métodos más rudimentarios, como conservar patatas o cebollas en arena y sal en un lugar seco y sin luz solar, siguen siendo válidos.

Trucos concretos para alimentos concretos

Tal y como detallan en la web de Solán de Cabras, la fruta se conserva mejor en el cajón inferior de la nevera, salvo los plátanos, que se ennegrecen. Las manzanas, además, maduran la fruta que tienen alrededor, por lo que conviene guardarlas aparte.

Las verduras deben ir también al frigorífico, pero colocando una esponja seca y limpia en el cajón para absorber la humedad y evitar que se estropeen antes.

La carne se conserva mejor envuelta en el papel de la carnicería o en plástico de cocina. Si se quiere evitar que desprenda olor, se puede untar en aceite. El pescado debe colocarse en la zona más fría de la nevera y dentro de un recipiente hermético.

Las cebollas pueden envolverse individualmente en papel de aluminio. Si se guarda media cebolla, se recomienda untarla en mantequilla y no conservarla más de un día. Los huevos, por su parte, se mantienen frescos más tiempo si se sumergen unos segundos en aceite de oliva y se colocan en la nevera con la punta hacia abajo.

Son consejos sencillos que ayudan a mantener mejor los alimentos y sus propiedades durante más tiempo.