Antonio de la Torre se rodea de vecinos reales en el thriller rural más extraño del cine español reciente

En mitad de la noche, José Luis, un porquero extremeño, llega a casa cubierto de sangre asegurando haber visto un tigre. Nadie sabe si dice la verdad o si se trata de una rocambolesca excusa para ocultar que estaba robando tres cerdos ibéricos. Con ese punto de partida arranca ‘Caza mayor’, la nueva película original Movistar Plus+ dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y protagonizada por Antonio de la Torre, Mariló Márquez Villa y Julián Villagrán.

La historia sacude la tranquila vida de Fregenal de la Sierra, un pequeño pueblo de Badajoz, y plantea una pregunta que atraviesa todo el relato: ¿es esta una huida hacia adelante o el agonizante viaje de un hombre que intenta demostrar una verdad que nadie quiere creer?

El rodaje acaba de comenzar y se prolongará durante siete semanas en Fregenal de la Sierra, Bodonal de la Sierra y Zafra. La película se estrenará en cines en 2027 de la mano de Warner Bros. Pictures Spain.

Un thriller rural con comedia negra y alma de western

‘Caza mayor’ se define como un thriller rural con tintes de comedia negra que explora los motivos que nos llevan a creer en aquello que no podemos ver. Una mezcla de géneros que el propio Sánchez Arévalo resume así: “Un thriller rural. Un drama. Una comedia negra. Un western, que es lo que siempre he deseado rodar”.

Esa dificultad para encajar la película en una sola etiqueta fue, precisamente, uno de los grandes atractivos del proyecto para el director. Según sus palabras, se trata de algo “muy nuestro” que habla de cómo somos como sociedad y como seres humanos

La película está escrita por María Ballesteros y José Antonio de Pascual, responsables también del podcast original en el que se basa la historia.

Del Ondas al cine: la historia nace de un podcast

‘Caza mayor’ es la adaptación del podcast El Tigre, ganador del Premio Ondas al Mejor Podcast de Ficción en 2025 y disponible en Podium Podcast. Fue ese relato sonoro el que llamó la atención por su capacidad para construir una historia inquietante, muy pegada al territorio y a sus personajes.

Sánchez Arévalo decidió mantener uno de los elementos que más le atrapó del podcast: la presencia de gente local en el reparto. Por eso, junto a Antonio de la Torre, la película cuenta con actores no profesionales del propio Fregenal de la Sierra.

Para lograrlo, se realizó un exhaustivo casting local y una inmersión total en el acento extremeño, un rasgo poco explorado en el cine español y que el director considera uno de los grandes atractivos del proyecto.

Una apuesta de Movistar Plus+ por el cine español

La película es una producción original Movistar Plus+, tras el éxito en 2025 de títulos como ‘Los Domingos’ y ‘Sirat’, dentro de la apuesta continuada de la plataforma por impulsar el cine español y fortalecer la industria nacional.

Está producida por Movistar Plus+, La película del Tigre A.I.E., Estela Films, Tenampa Films, Cut One (Boomerang TV), Pólvora Films y Tinnitus, con la participación de Atresmedia y la colaboración de Atresmedia Cine. Cuenta con la financiación del ICAA y el apoyo de la Junta de Extremadura y la Comunidad de Madrid. Las ventas internacionales correrán a cargo de Film Factory.

Desde Movistar Plus+, su responsable de Cine Original y Cine Español, Guillermo Farré, destaca que el proyecto les atrapó desde las primeras versiones del guion por su mezcla de thriller y comedia negra, su galería de personajes y su mirada al mundo rural contemporáneo.

¿Cobarde mentiroso o mártir de la verdad?

Los productores definen ‘Caza mayor’ como una película única en la que el guion equilibra género y naturalismo costumbrista. Bajo la dirección de Sánchez Arévalo, Antonio de la Torre construye un protagonista que obligará al espectador a posicionarse.

Porque, al final, todo gira en torno a esa duda: ¿es José Luis un cobarde que miente para tapar un robo… o alguien dispuesto a defender una verdad increíble hasta las últimas consecuencias?

Y mientras el pueblo intenta entender qué ha pasado realmente aquella noche, el tigre —real o imaginado— ya ha hecho su trabajo: ponerlo todo patas arriba.