El truco viral del estropajo con vinagre congelado para desincrustar cal

Para combatir la cal sin químicos, el limón caliente envuelto en papel de aluminio es un truco casero que aprovecha la acidez cítrica

Mampara de ducha con gotas provocadas por el vapor

Mampara de ducha con gotas provocadas por el vapor / Freepik

Abril Oliva

Se ha convertido en una de las soluciones más compartidas en redes sociales para dejar grifos, mamparas y azulejos sin rastro de cal. Y lo mejor: solo necesitas vinagre y un estropajo. Para ello, solo necesitas un estropajo limpio y vinagre blanco. Empápalo del líquido, mételo en una bolsa -el estropajo- y congélalo hasta que quede completamente duro. Después, sácalo y frota con él las superficies con cal, manchas blanquecinas o marcas de agua.

El frío endurece el estropajo y actúa como un rascador suave, mientras que el vinagre elimina la cal gracias a su acidez natural. El resultado es un grifo brillante, una mampara transparente y azulejos sin machas. Todo ello, sin rayar y sin productos químicos.

Otro método con limón

Un nuevo truco casero está ganando adeptos entre quienes buscan acabar con la cal sin productos agresivos: el limón caliente aplicado con papel de aluminio. La técnica se basa en aprovechar la acidez del limón y el efecto abrasivo suave del aluminio para devolver el brillo a los grifos y eliminar las manchas más resistentes.

El método consiste en calentar medio limón unos segundos en el microondas, envolverlo ligeramente con un trozo de papel de aluminio y frotar con él la superficie afectada. El calor potencia la acción del ácido cítrico, mientras que la textura del aluminio ayuda a desprender la capa de cal sin rayar el metal. El resultado es inmediato: grifos más brillantes, manchas borradas y un acabado que parece profesional. Un truco sencillo, barato y sorprendentemente eficaz para combatir uno de los problemas más comunes del baño.

