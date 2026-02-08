El truco viral del estropajo con vinagre congelado para desincrustar cal

Se ha convertido en una de las soluciones más compartidas en redes sociales para dejar grifos, mamparas y azulejos sin rastro de cal. Y lo mejor: solo necesitas vinagre y un estropajo. Para ello, solo necesitas un estropajo limpio y vinagre blanco. Empápalo del líquido, mételo en una bolsa -el estropajo- y congélalo hasta que quede completamente duro. Después, sácalo y frota con él las superficies con cal, manchas blanquecinas o marcas de agua.

El frío endurece el estropajo y actúa como un rascador suave, mientras que el vinagre elimina la cal gracias a su acidez natural. El resultado es un grifo brillante, una mampara transparente y azulejos sin machas. Todo ello, sin rayar y sin productos químicos.

Otro método con limón

Un nuevo truco casero está ganando adeptos entre quienes buscan acabar con la cal sin productos agresivos: el limón caliente aplicado con papel de aluminio. La técnica se basa en aprovechar la acidez del limón y el efecto abrasivo suave del aluminio para devolver el brillo a los grifos y eliminar las manchas más resistentes.

El método consiste en calentar medio limón unos segundos en el microondas, envolverlo ligeramente con un trozo de papel de aluminio y frotar con él la superficie afectada. El calor potencia la acción del ácido cítrico, mientras que la textura del aluminio ayuda a desprender la capa de cal sin rayar el metal. El resultado es inmediato: grifos más brillantes, manchas borradas y un acabado que parece profesional. Un truco sencillo, barato y sorprendentemente eficaz para combatir uno de los problemas más comunes del baño.