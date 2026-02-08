El truco mágico para limpiar tus botas o zapatos tras la lluvia

La lluvia puede dejar marcas de agua, cercos blancos y manchas de barro difíciles en zapatos de cuero, ante o tejidos. Pero existe un truco casero que los deja como nuevos sin esfuerzo: la limpieza con vinagre y papel absorbente.

El procedimiento es simple. Primero, retira el barro superficial con un paño seco o un cepillo suave, sin frotar en exceso para no extender la humedad. Después, mezcla mitad agua y mitad vinagre blanco y humedece ligeramente un paño con la solución. Pásalo con suavidad sobre las manchas de agua: el vinagre rompe las sales y minerales que deja la lluvia, eliminando los cercos de forma inmediata.

Para terminar, rellena los zapatos con papel de periódico o papel absorbente, que ayuda a recuperar la forma y extrae la humedad interna sin deformar el calzado. Déjalos secar lejos de fuentes de calor directas y, si son de cuero, aplica una pequeña cantidad de crema hidratante o betún neutro para devolverles elasticidad y brillo.

PI STUDIO

¿Eres de pie egipcio o griego? Dime cómo es y te diré cómo eres

Aunque la clasificación de pies más habitual conocida por todos es la de plano, cavo o normal, hay otra forma de diferenciarlos que seguro que te es familiar aunque realmente no conozcas el nombre. Se basa en la longitud de los dedos y seguro que te has fijado. El más común es cuando el denominado "dedo gordo" es el más largo y los demás van reduciendo tamaño hasta llegar al meñique. Otros, por el contrario, tienen el segundo dedo -el correspondiente al índice- bastante más largo rompiendo la cadencia del pie. Existe una tercera forma -muy poco común- que ocurre cuando los cinco dedos son idénticos en longitud.

Tipos de pies. / Podoactiva

Pie egipcio

Van reduciendo longitud desde el "dedo gordo" hasta el meñique en una bajada armónica perfecta. Más de la mitad de las personas lo poseen. De hecho el calzado toma como referencia este patrón para sus hormas. Imre Somogyi, autora de "Reading Toes: Your Feet as Reflections of Your Personalit", sostiene que la personalidad de las personas con pie egipcio se corresponde con gente soñadora, voluble e impulsivas.

Pie griego

Son los que tienen el segundo dedo más largo que el primero. Solo una o dos personas de cada diez lo tienen y no es nada fácil para ellos encontrar el zapato perfecto si la longitud del más alto es excesiva y sobrepasa el centímetro. Se llama así por su relación con la mitología griega. Si te fijas, algunas de las esculturas de la época reproducían ese tipo de pie en sus pesonajes mitológicos. Su personalidad se corresponde, según los estudios, con la de gente inteligente, carismática y líder.

Pie cuadrado

La longitud de los cinco dedos es idéntica. Es muy difícil encontrar a gente cuyas falanges sean iguales... pero los hay. Su personalidad, según los estudios, obedece a la de gente muy calcuadora y cuadriculada... ¡como sus pies!