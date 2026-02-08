El truco casero perfecto para dejar los cristales, espejos y electrodomésticos relucientes.

Los cristales son superficies muy delicadas que, de no recibir el mantenimiento adecuado, enseguida dan una sensación de suciedad. La cal, el polvo o las manchas de grasa delatan una falta de limpieza que puedes remediar con los siguientes consejos.

Para la limpieza de cristales, espejos y electrodomésticos de cristal, antes debes preparar un mejunge casero. Coge un recipiente y rellénalo hasta la mitad con agua; la otra, con vinagre de limpieza, y remata con un chorro de alcohol. Esta mezcla va genial para abrillantar el cristal de la mampara de la ducha.

Para aplicarlo correctamente, pulveriza la mezcla por toda la superficie y seca con papel absorbente. No te olvides de rociar la mampara por ambos lados para obtener el mejor resultado posible.

Si lo que quieres es evitar que el espejo del baño se llene de vapor cuando te duchas, hay un producto de aseo que va genial para ponerle remedio. Es tan fácil como aplicar espuma de afeitar por todo el espejo y después limpiar muy bien con papel de cocina.

La espuma para vidrios disponible en los supermercados también resulta muy eficaz para limpiar espejos y electrodomésticos con base de cristal, como el microondas. Incluso sirve para la pantalla del televisor. Este producto crea una película que repele las marcas y que resulta ideal si tienes niños.

Patata cruda

Suena a chiste, pero el truco de utilizar una patata cruda cortada en dos puede ser muy útil para limpiar cristales, espejos e incluso pantallas muy sucias. La clave reside en el almidón, que crea una fina película que arrastra la grasa y la suciedad. Después de pasarla, retira los restos con un paño seco o papel de cocina.

Este consejo de limpieza se lleva utilizando mucho tiempo en zonas rurales para limpiar ventanas, faros de coche y espejos cuando no había productos específicos para ello. La patata cruda no debe sustituir a la limpieza habitual, pero es muy eficaz para una limpieza rápida si no tienes otra cosa.