¿Tienes la vajilla llena de grietas?: esto es lo que debes hacer para ponerle remedio.

Se conoce como craquelado el proceso de descomposición de una vajilla cuando la superficie se empieza a cuartear y llenar de pequeñas grietas. Este fenómeno se produce por las diferencias de temperatura entre los distintos elementos de la vajilla, provocando dilataciones diferentes.

En la porcelana es más complicado que se dé este craquelado porque es capaz de resistir más de 1000 grados, con lo que no es frecuente que le afecten los cambios de temperatura a causa de los alimentos. En todo caso, este craquelado es solo un defecto estético y, en general, permite el uso seguro de la vajilla.

Igualmente, si quieres ponerle remedio, es tan sencillo como verter agua caliente a 60 grados en una olla o barreño. Después, añade dos cucharadas de percarbonato por cada litro de agua y remueve bien hasta que se haya disuelto. El último paso es sumergir el plato afectado y dejar actuar durante 24 horas.

Parece arte de magia, pero el percarbonato no elimina las grietas, sino que las aclara hasta disimularlas con el resto de la superficie. Si tienes dudas de si el proceso puede afectar a tu vajilla, prueba primero con un plato por si generara algún desperfecto.

Si lo que quieres reparar es un recipiente como una tetera, no es necesario que prepares la mezcla en un recipiente. En su lugar, vierte el agua y el percarbonato directamente en el interior. Cuando veas el resultado te quedarás boquiabierto.

Devolver el brillo de la vajilla

No te frustres si tu vajilla ha perdido todo el brillo y está llena de rayaduras, porque existen varios remedios caseros para devolverle el lustre y recuperar su aspecto original.