Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en su sitio pero no llevar el spray obligatorio: la Guardia Civil revisa el bote, que caduca a los 4 años

Muchos conductores olvidan la importancia de llevar en el maletero una serie de artilugios que, aunque no sepan cómo usarlos, son obligatorios. De no llevarlos, el conductor puede ser sancionado con multas consideradas como infracciones "graves".

La situación puede ser de lo más inesperado. Vas circulando con tu coche con la carretera y de repente notas que algo empieza a ir mal con el agarre y la dirección. Detienes el coche, te bajas y compruebas que una de las ruedas está desinflada o pinchada.

En ese mismo instante tienes que comenzar a realizar una serie de acciones obligatorias si no quieres ser sancionado por la Guardia Civil. Además de tratar de solucionar la avería, lo primero que debes hacer es colocar sobre el capó la baliza v-16 para indicar que tu coche ha sufrido una avería. Este dispositivo ya es obligatorio en los vehículos y no usarlo en caso de avería puede ser motivo de sanción. No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización. El director de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado que "en estos momentos" si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V-16 le van a "denunciar" porque así lo marca la ley. "En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", ha indicado a Europa Press el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero.

Pero esta baliza no es el único elemento obligatorio que debemos llevar en el coche. Hay otra que pasa inadvertido para los conductores. Se trata de sistemas para reparar nuestro vehículo en caso de pinchazo. En España, el Reglamento General de Circulación y la propia Ley de Tráfico obligan a llevar una rueda de repuesto, la rueda "galleta ( que es de menor tamaño que los habituales y se utiliza únicamente como repuesto temporal) o un kit antipinchazos en el vehículo para prevenir quedarse tirado. El Anexo XII del Reglamento publicado en el BOE señala que "los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar los siguientes accesorios, repuestos y herramientas" y en su apartado "c)" se especifica "una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo. En estos casos se circulará respetando las limitaciones propias de cada alternativa". Así que debes asegurarte que tu coche cuenta con algunas de estas opciones.

Los nuevos modelos de vehículos ya no ofrecen una rueda de repuesto por motivos como reducir el peso del coche para mejorar la eficiencia y costes de fabricación o ahorrar espacio. La alternativa en estos nuevos vehículos es un kit de reparación anti pinchazos que contiene un sellador líquido, herramientas y un compresor para arreglar temporalmente un pinchazo neumático. El sellado líquido funciona a modo de espuma, inyectando el líquido y creando así una barrera protectora en el interior del neumático que sella el pinchazo. Debes saber que esta espuma caduca a los cuatro años, por lo que debes cambiarla cuando puedas. Pero ojo, los expertos en mecánica recuerda que el spray antpinchazos tiene una caducidad de 4 años, por lo que es necesario reponerlo, ya que de lo contrario, si no se usa, el líquido sellado o espuma no funcionará y el pinchazo no se tapará.