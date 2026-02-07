Trucos caseros para que no se te rompa ni una uña tras la manicura

Con unos sencillos cuidados y productos que seguro tienes en casa, puedes transformar tus uñas y darles la vitalidad que se merecen para hacerlas más fuertes. Te sorprenderá lo fácil que resulta tener unas manos bellas.

Consejos para unas uñas de 10

Hidratación, la clave : Al igual que tu piel, tus uñas necesitan hidratación . Usa una crema de manos y uñas varias veces al día , y no te olvides de masajear las cutículas. Esto las mantendrá flexibles y evitará que se rompan. Unas gotas de aceite de oliva o de almendras dulces antes de dormir también hacen maravillas .

: Al igual que tu piel, tus uñas necesitan . Usa una , y no te olvides de masajear las cutículas. Esto las mantendrá flexibles y evitará que se rompan. Unas o de almendras dulces antes de dormir también . Limpieza suave : Al lavar los platos o usar productos de limpieza, usa guantes . Los detergentes y químicos pueden resecar y debilitar tus uñas.

: Al lavar los platos o usar productos de limpieza, . Los detergentes y químicos pueden resecar y debilitar tus uñas. Corta y lima con cuidado : Corta tus uñas después de la ducha , cuando están más blandas. Lima en una sola dirección para evitar que se abran en capas . Las limas de cristal son una excelente opción porque sellan el borde de la uña .

: Corta tus uñas , cuando están más blandas. para evitar que se . Las son una excelente opción porque . Alimentación consciente: La salud de tus uñas empieza por dentro. Una dieta rica en biotina (presente en huevos, nueces, aguacate y salmón) y hierro es fundamental para fortalecerlas.

Negocio de estética de uñas. / José Luis Roca

Fortalecedores caseros que funcionan

Si tus uñas están quebradizas, estriadas y frágiles, antes de correr a la tienda, prueba estas soluciones naturales. Te sorprenderá lo efectivas que son:

Baño de aceite de oliva y limón : Calienta un poco de aceite de oliva y añade unas gotas de jugo de limón. Sumerge tus uñas durante 10-15 minutos . El aceite nutre y el limón las blanquea y fortalece. Hazlo 2-3 veces por semana.

: Calienta un poco de aceite de oliva y añade unas gotas de jugo de limón. . El aceite nutre y el limón las blanquea y fortalece. Hazlo 2-3 veces por semana. Ajo, el secreto de la abuela : El ajo es un potente antibacteriano y antifúngico que fortalece las uñas. Machaca un diente de ajo y añádelo a tu base de esmalte transparente o frótalo directamente sobre las uñas durante unos minutos antes de enjuagar.

: El ajo es un potente que fortalece las uñas. Machaca un diente de ajo y añádelo a tu base de esmalte transparente o frótalo directamente sobre las uñas durante unos minutos antes de enjuagar. Vinagre de manzana: Mezcla a partes iguales vinagre de manzana y agua. Sumerge tus uñas en la mezcla por unos minutos. El vinagre equilibra el pH y previene la aparición de hongos.

¿Esmaltes permanentes? La verdad sobre su uso

Los esmaltes permanentes son muy populares por su durabilidad, brillo y por la belleza que aportan a tus dedos, pero su uso continuado puede tener un lado negativo. Al ser tan resistentes, el proceso de secado con lámpara UV y, sobre todo, la remoción, pueden debilitar y resecar la uña natural.

Y aquí nuestra recomendación: Si te encanta la laca permanente, úsala con moderación. Lo ideal es no llevarla de forma continuada. Deja que tus uñas "respiren" entre manicura y manicura. Durante ese descanso, hidrátalas intensamente con aceites o cremas específicas. Considera alternar entre esmaltes permanentes y esmaltes tradicionales, o simplemente dejar tus uñas al natural de vez en cuando.