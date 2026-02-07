Trucos caseros para que no se te rompa ni una uña tras la manicura
Sigue estos sencillos consejos para tener unas uñas de acero
Jorge Segura
Con unos sencillos cuidados y productos que seguro tienes en casa, puedes transformar tus uñas y darles la vitalidad que se merecen para hacerlas más fuertes. Te sorprenderá lo fácil que resulta tener unas manos bellas.
Consejos para unas uñas de 10
- Hidratación, la clave: Al igual que tu piel, tus uñas necesitan hidratación. Usa una crema de manos y uñas varias veces al día, y no te olvides de masajear las cutículas. Esto las mantendrá flexibles y evitará que se rompan. Unas gotas de aceite de oliva o de almendras dulces antes de dormir también hacen maravillas.
- Limpieza suave: Al lavar los platos o usar productos de limpieza, usa guantes. Los detergentes y químicos pueden resecar y debilitar tus uñas.
- Corta y lima con cuidado: Corta tus uñas después de la ducha, cuando están más blandas. Lima en una sola dirección para evitar que se abran en capas. Las limas de cristal son una excelente opción porque sellan el borde de la uña.
- Alimentación consciente: La salud de tus uñas empieza por dentro. Una dieta rica en biotina (presente en huevos, nueces, aguacate y salmón) y hierro es fundamental para fortalecerlas.
Fortalecedores caseros que funcionan
Si tus uñas están quebradizas, estriadas y frágiles, antes de correr a la tienda, prueba estas soluciones naturales. Te sorprenderá lo efectivas que son:
- Baño de aceite de oliva y limón: Calienta un poco de aceite de oliva y añade unas gotas de jugo de limón. Sumerge tus uñas durante 10-15 minutos. El aceite nutre y el limón las blanquea y fortalece. Hazlo 2-3 veces por semana.
- Ajo, el secreto de la abuela: El ajo es un potente antibacteriano y antifúngico que fortalece las uñas. Machaca un diente de ajo y añádelo a tu base de esmalte transparente o frótalo directamente sobre las uñas durante unos minutos antes de enjuagar.
- Vinagre de manzana: Mezcla a partes iguales vinagre de manzana y agua. Sumerge tus uñas en la mezcla por unos minutos. El vinagre equilibra el pH y previene la aparición de hongos.
¿Esmaltes permanentes? La verdad sobre su uso
Los esmaltes permanentes son muy populares por su durabilidad, brillo y por la belleza que aportan a tus dedos, pero su uso continuado puede tener un lado negativo. Al ser tan resistentes, el proceso de secado con lámpara UV y, sobre todo, la remoción, pueden debilitar y resecar la uña natural.
Y aquí nuestra recomendación: Si te encanta la laca permanente, úsala con moderación. Lo ideal es no llevarla de forma continuada. Deja que tus uñas "respiren" entre manicura y manicura. Durante ese descanso, hidrátalas intensamente con aceites o cremas específicas. Considera alternar entre esmaltes permanentes y esmaltes tradicionales, o simplemente dejar tus uñas al natural de vez en cuando.
- Mañueco afirma que las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha beneficiará a 20.000 familias al año
- Rafa Sánchez (La Unión): 'Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora
- La industria quesera en Zamora, obligada a importar la leche de cabra ante la falta de productores
- Las crecidas obligan a cortar nuevas carreteras en Zamora de madrugada: son estas
- El 'sangrado' de pozos: una antigua práctica para frenar las filtraciones de agua a bodegas de Toro
- Limpiar las persianas sin desmontarlas: el método sencillo que evita polvo y manchas
- El poder de regulación de los embalses de Zamora y del Duero: 'Sin ellos hoy posiblemente Oporto estaría inundada
- La CHD activa avisos rojo y naranja en varios ríos de la comarca de Benavente por crecidas significativas