Las bacterias que viven en tu abrigo o plumífero sin que tú lo sepas
Ahora entenderás por qué debes lavar algunas prendas mucho más a menudo de lo que lo haces
Los abrigos, especialmente los de uso diario, acumulan mucho más que polvo o pelusas. Al ser prendas exteriores que entran en contacto constante con superficies, transporte público, mobiliario urbano y otros textiles, pueden convertirse en un pequeño ecosistema microbiano. Aunque la mayoría de estas bacterias no representan un riesgo para la salud, conviene conocerlas para mantener una higiene adecuada.
Entre las más habituales se encuentran Staphylococcus epidermidis, una bacteria común de la piel que pasa fácilmente al tejido con el roce, y Staphylococcus aureus, que también puede aparecer en prendas que han estado en ambientes muy concurridos o mal ventilados. Otra presencia frecuente es Micrococcus, un género de bacterias resistentes al frío y a la sequedad, condiciones perfectas en las que un abrigo se utiliza durante meses. También pueden detectarse Corynebacterium, asociadas al sudor humano, y bacterias ambientales como Bacillus, que llegan desde el suelo o el polvo.
Seca siempre el abrigo tras la lluvia
En casos de humedad —un abrigo mojado guardado sin secar, por ejemplo— pueden proliferar bacterias oportunistas y hongos, lo que provoca olores desagradables y acelera el deterioro del tejido. Por eso, los expertos recomiendan ventilar la prenda, evitar guardarla húmeda y lavarla según las indicaciones del fabricante, especialmente al inicio y al final de la temporada.
- Rafa Sánchez (La Unión): 'Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora
- La industria quesera en Zamora, obligada a importar la leche de cabra ante la falta de productores
- Las crecidas obligan a cortar nuevas carreteras en Zamora de madrugada: son estas
- El 'sangrado' de pozos: una antigua práctica para frenar las filtraciones de agua a bodegas de Toro
- Limpiar las persianas sin desmontarlas: el método sencillo que evita polvo y manchas
- La CHD activa avisos rojo y naranja en varios ríos de la comarca de Benavente por crecidas significativas
- El piso en la Ronda de la Feria amueblado y luminoso que puede ser tu próximo hogar
- Primera oleada de desahucios por un fondo buitre en la Vía del Canal de Benavente contra 11 viviendas