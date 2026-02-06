El truco viral para que los cuadernos de los niños no se doblen en la mochila

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Archivo - Varias mochilas en una percha de una guardería. / Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

Abril Oliva

Las mochilas escolares lo aguantan todo… menos el desorden. Entre libros, estuches y almuerzos aplastados, los cuadernos de muchos escolares sobreviven como pueden pero lo normal es que acaben con sus esquinas dobladas, tapas arqueadas o páginas arrugadas. Pero un truco casero, tan sencillo como eficaz, está comenzando a circular entre familias y docentes por su capacidad para mantenerlos intactos.

La solución consiste en colocar una carpeta rígida o un portafolios de plástico duro en el interior de la mochila, justo en la parte que queda pegada a la espalda. Este soporte actúa como una “pared protectora” que impide que el resto del material presione directamente sobre los cuadernos. Además, apenas pesa y se ajusta a cualquier tamaño de mochila.

Según quienes lo han probado, el método funciona especialmente bien en los cursos de Primaria, donde los niños tienden a guardar y sacar material con más rapidez. El resultado: cuadernos rectos, tapas sin marcas y deberes que llegan a casa en mejor estado que nunca.

Sacar punta... sin sacapuntas

Sacar punta a un lápiz cuando no hay sacapuntas a mano es más fácil de lo que parece. El método más efectivo es recurrir a un pequeño cuchillo o cúter: basta con sujetar el lápiz con firmeza y retirar la madera en finas virutas, siempre cortando hacia afuera para evitar accidentes, hasta dejar la mina al descubierto y darle la forma deseada.

Si se trata de una pintura blanda o un lápiz de colores, una alternativa sorprendentemente útil es usar un trozo de lija fina: frotar la mina con suavidad permite afilarla sin riesgo de rotura y obtener una punta muy precisa.

En situaciones de emergencia, también funciona frotar la punta contra una superficie de cemento liso o incluso utilizar el borde de una tijera o una llave metálica para ir raspando la madera poco a poco.

