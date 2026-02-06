El truco viral para que los cuadernos de los niños no se doblen en la mochila
Si tus hijos necesitan sacar punta pero no tienen sacapuntas, así pueden hacerlo (con tu ayuda)
Las mochilas escolares lo aguantan todo… menos el desorden. Entre libros, estuches y almuerzos aplastados, los cuadernos de muchos escolares sobreviven como pueden pero lo normal es que acaben con sus esquinas dobladas, tapas arqueadas o páginas arrugadas. Pero un truco casero, tan sencillo como eficaz, está comenzando a circular entre familias y docentes por su capacidad para mantenerlos intactos.
La solución consiste en colocar una carpeta rígida o un portafolios de plástico duro en el interior de la mochila, justo en la parte que queda pegada a la espalda. Este soporte actúa como una “pared protectora” que impide que el resto del material presione directamente sobre los cuadernos. Además, apenas pesa y se ajusta a cualquier tamaño de mochila.
Según quienes lo han probado, el método funciona especialmente bien en los cursos de Primaria, donde los niños tienden a guardar y sacar material con más rapidez. El resultado: cuadernos rectos, tapas sin marcas y deberes que llegan a casa en mejor estado que nunca.
Sacar punta... sin sacapuntas
Sacar punta a un lápiz cuando no hay sacapuntas a mano es más fácil de lo que parece. El método más efectivo es recurrir a un pequeño cuchillo o cúter: basta con sujetar el lápiz con firmeza y retirar la madera en finas virutas, siempre cortando hacia afuera para evitar accidentes, hasta dejar la mina al descubierto y darle la forma deseada.
Si se trata de una pintura blanda o un lápiz de colores, una alternativa sorprendentemente útil es usar un trozo de lija fina: frotar la mina con suavidad permite afilarla sin riesgo de rotura y obtener una punta muy precisa.
En situaciones de emergencia, también funciona frotar la punta contra una superficie de cemento liso o incluso utilizar el borde de una tijera o una llave metálica para ir raspando la madera poco a poco.
