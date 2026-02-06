El problema no es deber dinero: es que tu pareja no lo sepa

En muchas parejas, el dinero no rompe por lo que se ve, sino por lo que no se dice. Y pocas cosas se callan tanto como una deuda. No por su existencia, sino por el desconocimiento: no saber cuánto se debe, a qué interés, qué cuota se paga cada mes o cuándo termina.

Esa falta de información convierte cualquier decisión en pareja en un terreno inestable. Desde organizar unas vacaciones hasta pensar en comprar una casa, todo se complica cuando uno de los dos arrastra una carga financiera que el otro no conoce bien.

“Cuando hablamos de deuda no nos referimos a una financiación planificada, como puede ser un préstamo para comprar un coche o un préstamo de estudios, con intereses bajos, cuotas asumibles y sin impagos. Nos referimos a esas deudas caras y difíciles de controlar, como el saldo pendiente de una tarjeta de crédito con intereses elevados —especialmente si se paga a plazos— o un préstamo personal contratado a un tipo alto para cubrir los gastos diarios y que nos cuesta devolver”, explican los expertos de HelpMyCash.

Lo que empieza como silencio por vergüenza o por no preocupar al otro, suele terminar pasando factura. Mientras no se afronta el problema, los intereses siguen creciendo. Y cuando finalmente se habla, el impacto no solo está en la cuenta bancaria, sino también en la confianza de la pareja.

Por qué conocer esa deuda cambia la relación

Aunque la deuda esté a nombre de una sola persona, sus efectos acaban afectando a los dos. Al principio, en decisiones pequeñas: planear un viaje, calcular gastos o evitar recurrir a más crédito para cubrir planes comunes. “Es difícil organizar un plan común si uno de los dos no puede asumir ciertos gastos o los cubre endeudándose aún más”, explican desde HelpMyCash.

Con el tiempo, el problema escala. Comprar una vivienda puede retrasarse si una de las partes no logra ahorrar por la carga de sus deudas. Y si existen impagos y aparece en ficheros como ASNEF, la hipoteca puede volverse directamente inviable.

Entender la deuda del otro no implica asumirla como propia, pero sí tenerla en cuenta en la planificación conjunta. En la práctica, puede suponer que durante un tiempo uno aporte más al presupuesto común para ayudar a reducir esa carga. “Si antes se contribuía al 50%, puede acordarse temporalmente un reparto del 60%-40%”, señalan los expertos.

Cuando la ayuda se convierte en rescate constante

El problema surge cuando esa ayuda no tiene límites ni objetivos claros y se convierte en un rescate recurrente. Cubrir descubiertos mes tras mes genera desgaste y frustración.

“La recomendación es pactar límites y condiciones: cuánto se ayuda, durante cuánto tiempo y qué cambios se esperan a cambio de ese apoyo”, advierten desde HelpMyCash. Incluso dejarlo por escrito, aunque sea en una nota compartida, puede evitar malentendidos y reforzar el compromiso.

Hablar de dinero antes de dar el siguiente paso

Antes de abrir una cuenta conjunta, pedir un préstamo a nombre de ambos o firmar una hipoteca, es clave entender cómo afecta esa deuda previa a la capacidad de endeudamiento. “De nuevo no hace falta dedicar horas: una conversación sincera, centrada en revisar la situación y decidir el siguiente paso, suele ser suficiente”, insisten desde HelpMyCash.

Porque hablar de deudas no es buscar culpables, sino poner números sobre la mesa para decidir juntos qué hacer y en qué plazos. Y, muchas veces, esa conversación es la que evita problemas mayores en el futuro.