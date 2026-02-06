Cómo limpiar bayetas: en un estropajo hay más bacterias que estrellas en la galaxia

Puede parecer increíble, pero las bayetas y los estropajos son de los objetos de cocina donde más bacterias se acumulan. Aunque los usamos para limpiar, en muchas ocasiones terminan contaminando las superficies y los alimentos con microorganismos patógenos. La mayoría son difíciles de eliminar, por lo que la recomendación principal es renovar estos utensilios con frecuencia. Así lo recoge la web de Hosbec, que advierte de los riesgos de no prestar atención a la limpieza de estos útiles.

Los estropajos y las bayetas son un hábitat perfecto para las bacterias. Cada vez que limpiamos restos de comida, estos quedan atrapados en la estructura de los utensilios, proporcionando nutrientes ideales para los microorganismos. Además, el alto grado de humedad y la estructura porosa de muchos estropajos favorece la reproducción de bacterias. Cuanto más pequeño es el agujero, más oxígeno y más superficie disponible hay para que crezcan los microorganismos, convirtiéndolos en verdaderos focos de contaminación cruzada en la cocina.

Un estudio publicado en la revista Nature estimó que en un centímetro cúbico de bayeta hay hasta 54.000 millones de bacterias. Algunas de ellas forman biofilms, estructuras complejas que aumentan su capacidad de supervivencia. Estos biofilms, también llamados “baba de bayeta”, se componen principalmente de agua y proteínas, y crean un entorno que protege a las bacterias de los agentes externos, facilita el intercambio de nutrientes y permite su reproducción continua.

Cómo se forman los biofilms en la cocina

Los biofilms se desarrollan cuando hay un entorno hidratado, nutrientes y unas pocas bacterias. Por eso se encuentran con facilidad en tablas, cucharas de madera, estropajos y bayetas. Con el uso, algunas bayetas se vuelven resbaladizas al tacto, un signo visible de la presencia de biofilms.

El proceso comienza con la unión débil de las bacterias a la superficie, que puede tardar entre 20 minutos y 4 horas en consolidarse. Una vez ancladas, producen una matriz que favorece su multiplicación y la formación del biofilm, dificultando su eliminación.

Cómo limpiar estropajos y bayetas sin fallar

Aunque podemos hervirlos o ponerlos en el microondas, los estudios muestran que esto solo reduce temporalmente la carga bacteriana. Ningún método de limpieza elimina más del 60% de las bacterias. En las bayetas, el tratamiento con lejía o lavadora caliente es más efectivo, pero tampoco garantiza eliminar todas las bacterias. Por eso, la forma más segura de mantener la cocina libre de riesgos es renovar estropajos y bayetas con frecuencia, idealmente cada semana, aunque dependerá del uso y del material del utensilio.

Según Hosbec, esta medida puede parecer poco sostenible, pero la seguridad alimentaria debe primar sobre la sostenibilidad en este caso. Incluso el uso de papel de cocina, más seguro, es menos ecológico, demostrando que la limpieza efectiva a veces requiere sacrificar la sostenibilidad por la salud.