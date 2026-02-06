Espuma de afeitar para dejar las tapicerías de tu coche como nuevas

Un truco de limpieza poco conocido está empezando a ganar popularidad entre los conductores por su eficacia y lo fácil que resulta ponerlo en práctica. Se trata de utilizar espuma de afeitar para limpiar la tapicería del coche, un producto que muchos tienen en casa y que funciona sorprendentemente bien en manchas difíciles y suciedad incrustada.

El método no tiene misterio: basta con aplicar una pequeña cantidad de espuma sobre la zona a tratar, dejarla actuar unos minutos y retirarla con un paño húmedo. La composición de la espuma —similar a la de algunos limpiadores profesionales— ayuda a despegar la suciedad de las fibras sin dañar el tejido, además de neutralizar olores.

Los usuarios que lo han probado coinciden en que es especialmente útil en asientos de tela y alfombrillas, donde las manchas de comida, bebida o uso continuado suelen resistirse a los limpiadores habituales. Un truco sencillo, económico y curioso que puede dejar el interior del coche mucho más presentable sin necesidad de recurrir a productos especializados.

PI STUDIO

Bicarbonato y agua oxigenada

Un remedio que muchos desconocen pero que funciona especialmente bien en tapicerías claras o con manchas resistentes es la mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Esta combinación actúa como un limpiador profundo que elimina manchas, olores y suciedad incrustada sin dañar el tejido.

PI STUDIO

Para utilizarlo, debes de mezclar en un pulverizador dos partes de agua oxigenada y una de bicarbonato. Agita bien hasta que el bicarbonato se disuelva y pulveriza la mezcla sobre la mancha o zona sucia. Frota suavemente con un cepillo de cerdas blandas y retira el exceso con un paño húmedo y deja secar.

El agua oxigenada actúa como desinfectante y aclarante suave, mientras que el bicarbonato funciona como abrasivo ligero y neutralizador de olores. Juntos, penetran en el tejido y levantan la suciedad sin dañar la tapicería.

Funcionan especialmente bien en manchas de café, sudor o manchas amarillentas, restos de comida y olores persistentes.