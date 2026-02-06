Elimina el polvo y los ácaros de tu casa con estos sencillos pasos.

En el hogar hay amenazas invisibles que pueden ser perjudiciales para la salud. Aunque limpies con frecuencia, es posible que permanezcan sin que las veas, por eso tienes que realizar un esfuerzo extra para acabar con ellas.

Hoy te contamos cómo mantener el ambiente de tu casa limpio y libre de ácaros y polvo paso a paso.

Lo primero que debes hacer es ventilar a diario al menos 5 minutos para renovar el ambiente y prevenir la aparición de humedad, el entorno más propicio para la proliferación de elementos indeseados.

Otra rutina que debes aplicar cada semana es cambiar las sábanas y las toallas. En ellas se acumula suciedad, polvo y piel muerta. También debes eliminar bien el polvo de las paredes, rincones menos accesibles y muebles.

Por último, no te olvides de limpiar el colchón. Pasa el aspirador con un cabezal específico para retirar todo el polvo y suciedad. Haz lo mismo en almohadas, cojines, mantas, sofás y sollones, donde se acumulan bastantes ácaros si no tomamos medidas.

Con todas estas técnicas de limpieza conseguirás acabar con el polvo y los ácaros y te asegurarás de descansar en un ambiente realmente limpio.

El truco de la tapadera

En el mercado están a la venta infinidad de aparatos específicos para la limpieza de tapicerías. Aplican vapor a altas temperaturas para eliminar la suciedad y los ácaros, pero su precio puede suponer una barrera para muchas personas.

A cambio, puedes probar este truco casero para limpiar los colchones o la tapicería de los sofás. Tan solo necesitas la tapadera de una cazuela, una bayeta y productos de limpieza disponibles en todos los hogares.

En un recipiente mezcla agua, medio tapón de detergente líquido, un chorro de vinagre de limpieza, medio tapón de suavizante y una cucharada de bicarbonato. Remueve bien para mezclar todos los ingredientes.

Por otra parte, coloca sobre la encimera una bayeta de microfibra extendida, ubica la tapa encima y ata las esquinas de la bayeta en el asa. Sumerge la tapadera en la mezcla y frota con fuerza toda la tapicería del sofá.

Al terminar, verás toda la suciedad que se ha quedado pegada a la bayeta de microfibra. Y cuando se seque la tapicería notarás el efecto de este sencillo truco casero de limpieza.