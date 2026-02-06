¿Qué aspecto tienen las cintas de tus persianas?: si han acumulado mucha suciedad esto es lo que debes hacer

La limpieza de un hogar parece que nunca termina. Una vez hemos higienizado todas las estancias, siempre quedan rincones o elementos que se pueden limpiar. Algunos, ni siquiera antes habrías pensado que necesitan una limpieza. Tampoco es necesario que los limpies todos los días, pero sí que los vigiles por si terminan acumulando demasiada suciedad.

Uno de esos elementos a los que no prestamos atención pero que con el tiempo acumulan mucha mugre son las cintas de las persianas. No son prioritarias dentro de la limpieza de una casa, pero harás bien en atender a este truco para que tengan un aspecto higiénico e impecable.

Tan solo tienes que preparar esta fórmula casera de limpieza. En un bol mezcla agua bien caliente y una cucharada de jabón potásico. Empapa un cepillo de dientes o de limpieza y frota toda la cinta ayudándote de una bayeta de microfibra para sostenerla por detrás. Cuando se seque notarás enseguida la diferencia entre la parte limpia y la que no lo está.

Limpiar las persianas

Si ya has limpiado las cintas, el siguiente paso que puedes tomar es limpiar las persianas. Junto a una correcta limpieza de los cristales, te ayudará a devolver el lustre a tus ventanas. Debido al contacto directo con el ambiente de la calle pueden acumular mucha suciedad, pero con este truco le puedes poner remedio fácilmente.

Lo primero que debes hacer es preparar una solución de agua caliente con una cucharada de vinagre de limpieza concentrado y un cazo de detergente para lavar los platos.

Después, utiliza una escalera para retirar las cortinas y abrir el tambor de la persiana. Baja la persiana y utiliza una bayeta de microfibra empapada en la mezcla anterior para limpiar el eje y el interior del tambor. Sube poco a poco la persiana y vete limpiando todas las lamas hasta haber retirado toda la suciedad.