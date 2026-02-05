Cómo eliminar las manchas de aceite de manea eficaz

Las manchas de aceite son una de las más habituales en la ropa y, al mismo tiempo, de las más complicadas de eliminar si no se tratan correctamente. Una salpicadura al cocinar, restos de grasa tras una comida o incluso trabajos de mantenimiento en el coche pueden provocar que el aceite se incruste rápidamente en las fibras del tejido. Si no se actúa con rapidez, estas manchas pueden convertirse en prácticamente imposibles de eliminar.

El principal error que se comete en estos casos es frotar la mancha o introducir la prenda directamente en la lavadora sin tratarla previamente. Al hacerlo, el aceite se extiende y penetra aún más en el tejido, agravando el problema. Por ello, los especialistas en limpieza doméstica recomiendan actuar lo antes posible y utilizar productos adecuados para disolver la grasa.

Uno de los métodos más eficaces y accesibles es aplicar jabón lavavajillas directamente sobre la mancha, ya que está específicamente formulado para eliminar restos de grasa. Basta con colocar unas gotas sobre la zona afectada y dejarlo actuar entre cinco y diez minutos. Posteriormente, se aclara con agua templada y se lava la prenda de manera habitual. Este truco es especialmente útil en prendas de algodón o tejidos resistentes.

Otra alternativa muy utilizada es el bicarbonato sódico o el talco, productos que ayudan a absorber el aceite antes del lavado. Para ello, se espolvorea una cantidad generosa sobre la mancha y se deja reposar al menos 15 minutos, aunque en manchas persistentes se puede prolongar el tiempo. Una vez absorbido el exceso de grasa, se retira el producto con cuidado y se procede al lavado.

En el caso de manchas antiguas o ya secas, puede ser necesario repetir el proceso o combinar ambos métodos para obtener mejores resultados. Además, es recomendable revisar siempre la etiqueta de la prenda para evitar dañar tejidos delicados.

Los expertos insisten en no utilizar agua caliente ni secadora hasta comprobar que la mancha ha desaparecido por completo. El calor puede fijar el aceite de forma permanente, haciendo que la prenda quede inutilizable. Siguiendo estos consejos sencillos, es posible alargar la vida útil de la ropa y evitar tener que deshacerse de prendas por una simple mancha de grasa.