El truco definitivo para cocinar patatas crujientes por fuera y tiernas por dentro

La patata es uno de los alimentos más versátiles de la cocina, pero no siempre se consigue el resultado perfecto. Ya sea al horno, fritas o en la sartén, existe un truco sencillo que mejora notablemente su textura: remojarlas en agua fría antes de cocinarlas.

Tras pelar y cortar las patatas, se recomienda dejarlas en un bol con agua fría durante al menos 20 minutos. Este proceso elimina parte del almidón superficial, lo que permite que queden más crujientes al cocinarlas. Una vez pasado el tiempo, es fundamental escurrirlas bien y secarlas con un paño limpio. Otro paso que podemos añadir a la hora de cocinar nuestras patatas en la sartén es añadir una cucharada de harina al aceite hirviendo antes de meter las patatas.

Para las patatas al horno, añadir un chorrito de aceite, sal y especias al gusto y hornearlas a alta temperatura garantiza un exterior dorado y un interior suave. En el caso de las patatas fritas, este paso previo evita que se peguen entre sí y mejora el resultado final sin necesidad de más aceite.

Este truco, utilizado en muchas cocinas profesionales, es sencillo, económico y aplicable a cualquier receta. Un pequeño cambio que transforma por completo un ingrediente básico del día a día.