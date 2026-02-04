Cómo limpiar el teclado del ordenador y eliminar bacterias y suciedad acumulada

El teclado del ordenador es uno de los objetos que más tocamos a lo largo del día y, al mismo tiempo, uno de los que menos se limpian. Migas, polvo, restos de piel y bacterias se acumulan entre las teclas con el paso del tiempo, afectando no solo a la higiene, sino también al correcto funcionamiento del dispositivo. Una limpieza periódica puede evitar que algunas teclas se atasquen y mejorar notablemente la experiencia de uso.

Antes de comenzar, es fundamental apagar el ordenador y desconectar el teclado. En el caso de los portátiles, se recomienda apagar completamente el equipo y, si es posible, retirar la batería. El primer paso consiste en colocar el teclado boca abajo y sacudirlo suavemente para que caigan los restos sueltos. Para una limpieza más efectiva, se puede utilizar aire comprimido, aplicándolo en pequeños chorros entre las teclas.

Una limpieza muy delicada

Una vez retirada la suciedad superficial, llega el turno de la limpieza más profunda. Con un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido en alcohol isopropílico, nunca empapado, se pueden limpiar los laterales de las teclas y las zonas donde se acumula más grasa. Este tipo de alcohol se evapora rápidamente y no daña los componentes electrónicos.

Las teclas en sí también acumulan huellas y restos de suciedad. Para limpiarlas, basta con pasar un paño de microfibra humedecido con agua y una gota de jabón neutro. Es importante evitar productos abrasivos o limpiadores domésticos agresivos, ya que pueden borrar las letras o dañar el acabado.

En teclados muy sucios, especialmente los mecánicos, se pueden retirar las teclas con cuidado y limpiarlas por separado. Dejarlas secar bien antes de volver a colocarlas es esencial. Con este sencillo hábito de limpieza, el teclado no solo se verá mejor, sino que también será más higiénico y duradero.