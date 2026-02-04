Cómo limpiar el radiador y mejorar la eficiencia de la calefacción en casa

Los radiadores acumulan polvo en su interior y en la parte trasera, una suciedad que pasa desapercibida, pero que reduce la eficiencia de la calefacción y empeora la calidad del aire en casa. Limpiarlos con regularidad no solo mejora su rendimiento, sino que también evita malos olores cuando están en funcionamiento.

Antes de empezar, conviene apagar la calefacción y asegurarse de que el radiador esté completamente frío. El primer paso es colocar una toalla o un cartón en el suelo para evitar ensuciar la pared o el pavimento. Con un plumero o una aspiradora equipada con boquilla estrecha, se puede retirar el polvo visible de la parte exterior.

Para limpiar el interior, uno de los trucos más efectivos es utilizar un cepillo largo y estrecho, diseñado específicamente para radiadores, aunque también sirve una percha forrada con un trapo. Al introducirlo por las ranuras superiores, el polvo caerá hacia abajo, por lo que es recomendable colocar una bandeja o papel protector detrás. También sirve un estropajo o esponja con una cuerda.

Un truco aún más rápido

Un método muy utilizado consiste en verter agua caliente con un poco de jabón por la parte superior del radiador, dejando que arrastre la suciedad hacia abajo. Este truco debe hacerse con cuidado y secando bien después para evitar humedades. Una vez limpio, basta con pasar un paño húmedo por el exterior y secar con otro limpio.

Mantener los radiadores limpios no solo mejora la calefacción, sino que también contribuye a reducir el polvo en suspensión, algo especialmente importante para personas con alergias o problemas respiratorios.