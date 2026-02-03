¿Tienes un pájaro en casa? Así puedes limpiar su jaula de forma sencilla y efectiva
El vinagre blanco, mezclado con agua caliente, es un limpiador natural eficaz para las jaulas de pájaros, ya que desinfecta y facilita la eliminación de restos y suciedad sin ser tóxico
¿Tienes pájaro en tu casa? Si es así, de sobra sabrás que mantener la jaula limpia es esencial para la salud de cualquier ave. Existe un método que facilita muchísimo la tarea y reduce olores, restos y suciedad incrustada. Solo necesitas papel absorbente, vinagre blanco y agua caliente.
Lo primero que debes de hacer es forrar la bandeja con papel absorbente o de cocina. Antes de volver a montar la jaula, coloca varias capas de papel en la bandeja inferior. Esto captura restos de comida, plumas y excrementos, y permite retirar la suciedad en segundos.
Limpiador natural con vinagre
Mezcla mitad vinagre blanco y mitad agua caliente en un pulverizador. El vinagre es desinfectante, elimina olores y no es tóxico para las aves si se aclara bien después. Rocía las barras y la bandeja. Además, pulveriza toda la estructura metálica, perchas y bandeja. Deja actuar entre tres y cinco minutos, verás cómo el vinagre afloja la suciedad sin necesidad de frotar fuerte. Después, utiliza un cepillo suave o una esponja e insiste sobre todo donde haya restos secos o comida acumulada. Aclara y enjuaga con agua muy caliente para eliminar cualquier rastro de vinagre.
LOS BENEFICIOS DEL TRUCO
- El vinagre desinfecta sin dejar tóxicos.
- El papel absorbente actúa como “capa protectora” y simplifica futuras limpiezas.
- El agua caliente ayuda a desincrustar restos orgánicos.
- La jaula queda limpia, sin olor y sin productos que puedan perjudicar al ave.
Por último, seca bien para evitar óxido o humedad. Coloca de nuevo papel limpio en la bandeja. La próxima vez solo tendrás que levantarlo y tirarlo: ahorro de tiempo inmediato.
