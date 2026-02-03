Cómo limpiar las llantas del coche y dejarlas como nuevas sin gastar de más

Las llantas son una de las partes del coche que más suciedad acumulan y, paradójicamente, una de las que menos atención reciben en el mantenimiento habitual. Polvo de frenos, barro, grasa de la carretera y restos de alquitrán se adhieren con facilidad a su superficie, haciendo que el vehículo pierda brillo incluso aunque la carrocería esté limpia. Mantenerlas en buen estado no es solo una cuestión estética: una limpieza regular evita el deterioro prematuro y facilita detectar golpes o desperfectos.

Antes de comenzar, conviene saber de qué material son las llantas. No es lo mismo limpiar unas de acero que unas de aleación o unas cromadas, ya que los productos agresivos pueden dañarlas. En cualquier caso, hay una serie de pasos generales que funcionan en la mayoría de los vehículos y que pueden realizarse en casa sin necesidad de acudir a un lavadero profesional.

El primer paso es aclarar las llantas con abundante agua para eliminar la suciedad superficial. Es importante que estén frías, ya que aplicar productos sobre llantas calientes puede provocar manchas difíciles de eliminar. Una vez retirado el polvo más visible, se puede aplicar un limpiador específico para llantas o, si se prefiere una opción más económica, una mezcla de agua caliente con jabón desengrasante.

Eliminar la suciedad incrustada

Con ayuda de un cepillo de cerdas medias, mejor si es específico para llantas, hay que frotar bien todas las zonas, prestando especial atención a los radios y a la parte interior, donde se acumula más polvo de freno. Para los rincones difíciles, un cepillo de dientes viejo o una brocha pequeña puede ser de gran ayuda. En casos de suciedad muy incrustada, dejar actuar el producto durante unos minutos facilita el trabajo, pero sin excederse para evitar dañar el acabado.

Tras el cepillado, se aclara de nuevo con agua abundante para eliminar cualquier resto de jabón o producto limpiador. Este paso es clave, ya que los residuos pueden dejar cercos o provocar corrosión con el tiempo si no se retiran correctamente.

Una vez limpias, conviene secar las llantas con un paño de microfibra. Dejar que se sequen al aire puede provocar marcas de cal, especialmente en zonas con agua dura. El secado manual también permite revisar el estado general y detectar posibles arañazos, grietas o golpes.

Para un acabado más profesional, se puede aplicar un protector o abrillantador específico para llantas. Estos productos crean una capa que repele la suciedad y facilita las limpiezas posteriores, además de devolver el brillo original. No es un paso obligatorio, pero sí recomendable si se busca un resultado duradero.