Cómo devolver a tu plumífero su relleno original después del lavado

Quien ha lavado alguna vez un plumífero conoce bien el drama: sale de la lavadora hecho un amasijo triste y con el relleno apelmazado. De repente, ese acolchado mullido no se parece ni de lejos a lo que tienes frente a ti. Pero tranquilos, hay solución: dos pelotas de tenis en la secadora.

El método consiste en introducir el abrigo en la secadora junto con un par de pelotas —mejor nuevas o muy limpias— y dejar que el movimiento repetido “golpee” suavemente las plumas o la fibra interior. Ese masaje constante rompe los bloques de relleno húmedo, los separa y ayuda a que el aire vuelva a circular entre ellos. El resultado: un plumífero esponjoso, ligero y prácticamente como nuevo.

¿Y si no tienes secadora?

Para quienes no tienen secadora, existe una alternativa: extender la prenda en horizontal y dar pequeños golpes o pellizcos al relleno a medida que se seca, distribuyéndolo de nuevo por los paneles. Lleva algo más de tiempo, pero funciona.

Si careces de secadora, también puedes usar vapor para que las plumas se suelten por sí solas. No consiste en planchar ni en calentar la prenda, sino en aprovechar el vapor para que el relleno recupere su elasticidad natural.

El sistema es sencillo: cuelga el plumífero en una percha resistente dentro del baño y abre el agua caliente de la ducha durante unos minutos. El vapor llenará la estancia y penetrará en el tejido, rehidratando ligeramente las plumas y permitiendo que se separen entre sí sin apelmazarse. Después, deja la prenda ventilando en un lugar seco y bien aireado. En una o dos horas, comprobarás que el abrigo vuelve a inflarse sin necesidad de golpes, máquinas ni maniobras complicadas.

El truco funciona especialmente bien con plumíferos de pluma natural, pero también mejora los de fibra sintética.