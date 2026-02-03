El borrador mágico del filtro de café para que la mesa de tu oficina esté siempre impecable

Si tu mesa de trabajo cada vez está más caótica debido a los restos del día a día, hay un truco tan simple como sorprendente que está empezando a correr por oficinas y coworkings: usar un filtro de café como trapo rápido. Sí, el mismo que usas para la cafetera. Aunque haya servicio de limpieza, es probable que el día a día haga que tu mesa sea un desastre por el uso diario, de modo que ten siempre a mano un filtro cafetero.

¿Por qué? Porque están diseñados para retener partículas microscópicas, es decir, funciona como un mini imán para polvo, pelusas y restos sueltos sin dejar marcas ni rayaduras. Basta con pasar uno por el teclado, la pantalla, el móvil o la mesa y desaparecen los brillos, huellas y migas en segundos. Y lo mejor: no suelta pelusa ni deja residuos.

Un apaño barato, discreto y sorprendentemente eficaz para cuando necesitas que tu escritorio parezca nuevo… aunque solo sea hasta la próxima reunión.

El surco de la taza

Si en tu oficina nunca falta una taza con café o infusión, es probable que a veces ese molesto surco forme parte ya de tu decorado. Dile adiós con este sencillo truco

Frente a los productos químicos o a la resignación, algunos trucos caseros se están popularizando por su eficacia casi inmediata. El más extendido consiste en aplicar una pasta de bicarbonato y agua sobre la marca y frotar suavemente con un paño: el compuesto actúa como un pulidor minúsculo capaz de borrar la mancha sin dañar la superficie.

Agencia ATLAS / Foto: EFE

Para mesas de madera, los cercos blancos provocados por la humedad tienen otro aliado inesperado: la mayonesa. Sí, funciona. Sus aceites penetran en la capa superficial y desplazan la humedad atrapada que genera la mancha, devolviendo el brillo original después de apenas quince minutos. Y para quienes buscan una solución rápida, un secador de pelo aplicado a temperatura media sobre el cerco suele bastar para qu