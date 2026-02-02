Todos los trucos que debes conocer para limpiar las manchas de ante, restaurarlo e impermeabilizarlo

Si te gusta la ropa confeccionada con ante, también sabrás que se trata de un material muy delicado que necesita protección previa y mucho cuidado durante su uso. Es un tejido muy sensible al agua y todo tipo de manchas, pero con estos trucos conseguirás que te dure lustroso mucho más tiempo.

Para el agua y pequeñas manchas usaremos goma de borrar y un buen cepillo para el calzado; mejor si las cerdas son suaves. También funciona bien aplicar un poco de champú en seco.

Para casi todas las manchas y las de grasa en especial, humedece con alcohol y cubre con polvos de talco. Deja actuar tres días y después frota con el cepillo. Para que este truco sea efectivo debes intentar actuar lo antes posible: si estás en un restaurante, pregunta si tuvieran talco; si no, acude a la farmacia más cercana.

Si el ante se ha desteñido o hay transferencia de color de otra prenda, aplica laca de pelo y, sin dejar tiempo para actuar, frota con una bayeta de microfibra empapada en agua. Así retirarás la mancha y la laca a la vez. También puedes frotar con hielo, pero es un proceso más lento.

Si lo que necesitas es una limpieza profunda, rocía el ante con un pulverizador en el que previamente habrás añadido la siguiente fórmula: 500 ml de agua, dos cucharaditas rasas de jabón en escamas y 60 ml de amoniaco. Después, frota repetidamente con una bayeta de microfibra.

Si frotas con la zona rugosa de un estropajo seco y limpio podrás devolver la textura original al tejido. Termina el proceso pasando el cepillo y aplicando un espray reparador de ante.

No te olvides de aplicar espray impermeabilizante una vez al mes para proteger tus prendas de ante y poder utilizarlas incluso en los días de lluvia. Cada marca tiene unas instrucciones de uso diferentes, con lo que deberás seguir los pasos al pie de la letra.

Para todos los procesos de limpieza se aconseja el uso de guantes de látex para proteger la piel de las manos. Y cuando apliques los esprays procura vestir mascarilla pera evitar inhalar productos nocivos para la salud.