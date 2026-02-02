¿Cómo limpias las persianas en casa?: este es el truco para hacerlo sin apenas esfuerzo

A la hora de limpiar la casa no siempre se le presta atención a las ventanas. El cristal y las persianas se ensucian con facilidad al estar expuestas al ambiente de la calle, la lluvia y el polvo. Los cristales puedes limpiarlos con facilidad, pero las persianas son harina de otro costal.

Limpiar las persianas por la parte exterior puede suponer todo un reto si no dispones de balcón, pero este método que te proponemos es el más práctico para limpiarlas sin hacer malabares.

Lo primero que debes hacer es utilizar una escalera para retirar las cortinas y la abrir el tambor de la persiana. Podrás hacerlo con las manos simplemente tirando hacia ti.

Aparte, prepara un recipiente con agua caliente, una cucharada de vinagre concentrado de limpieza y un cazo de detergente para lavar los platos. Por último, remueve la mezcla y ya estará disponible para usar.

Comienza la limpieza bajando la persiana y subiéndote a la escalera. Verás toda la suciedad que hay acumulada en el tambor. Utiliza una bayeta de microfibra empapada en el mejunge anterior para limpiar el eje y el interior del tambor.

Sube poco a poco la persiana para ir limpiando las lamas sucias. Repite todo el proceso hasta haber completado la limpieza, incluido el tambor, enjuagando la bayeta y volviéndola a humedecer en la mezcla si fuera necesario.

Concluye la tarea colocando de nuevo la tapa del tambor con las manos y cuelga las cortinas en su lugar. ¿Qué método utilizas para limpiar las persianas en casa?

No tires los calcetines viejos

Si no quieres ensuciar una bayeta de microfibra para limpiar las persianas, utiliza calcetines viejos o con tomates, que podrán servir como guante de limpieza improvisado.

Este método de limpieza es especialmente útil para persianas de aluminio o PVC, permitiéndote ahorrar tiempo y esfuerzo. Además, el calcetín puede lavarse después y reutilizarse tantas veces como consideres necesario.