Dos fórmulas infalibles para eliminar las manchas de pintura de la ropa.

Si estás de reforma en casa o renovando el aspecto de un mueble, es probable que tu ropa pueda acabar manchada de pintura. El primer consejo es utilizar ropa vieja o adaptada a este tipo de tareas, pero si no es el caso y te has manchado de pintura, estas son las fórmulas que debes aplicar para eliminar las manchas.

En primer lugar, prueba con alcohol de 96 grados. Empapa la mancha y acto seguido frota con un cepillo de dientes con cerdas duras; así podrás desprender la pintura con mayor facilidad. Con este método deberás aplicar alcohol varias veces porque se evapora cada poco tiempo.

La segunda opción es aplicar gel hidroalcohólico. Esta alternativa es mejor porque al ser gel no se evapora y necesitarás menos producto y también menos tiempo para eliminar las manchas de pintura de la ropa. Aquí también necesitarás utilizar un cepillo de dientes con dureza alta.

También existe una tercera opción con el uso de acetona, que ofrece unos resultados muy similares a los del alcohol de 96 grados. Pero con este producto se recomienda hacer antes una prueba en una zona poco visible, ya que la prenda podría desteñir.

En ambos casos, lava la prenda en un ciclo de lavado habitual en la lavadora. Cuando termine el programa verás que la mancha habrá desaparecido por completo.

Manchas de aceite y grasa industrial

Otras manchas en la ropa fruto del trabajo pueden ser de aceite o grasa industrial, pero no temas si esto ocurre, porque para eliminarlas solo necesitarás detergente para lavar los platos, bicarbonato y jabón de manos.

El primer paso es echar detergente lavavajillas sobre la mancha y extender con el dedo. Después, cubre con bicarbonato y, por último, añade un poco de jabón de manos. Deja actuar 30 minutos e introduce la prenda manchada en la lavadora con el programa más acorde al tipo de tejido. Lávala sola para que la suciedad no afecte a otras prendas de ropa.