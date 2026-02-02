Consejos para ahorrar en la colada y hacer un uso correcto de la lavadora.

Los electrodomésticos grandes son los aparatos que más energía consumen en un hogar: la lavadora, la nevera, el televisor, el horno... Por eso conviene hacer un uso inteligente de cada uno para ahorrar en el recibo de la luz.

Para ahorrar a la hora de hacer la colada, el primer consejo es elegir siempre que sea posible electrodomésticos que tengan calificación energética A. En marzo de 2021 entró en vigor la nueva clasificación en la Unión Europea, que distingue desde la letra G a la A, siendo esta la calificación más eficiente.

Si es posible, planifica el lavado coincidiendo con tu tarifa de electricidad más económica. Habitualmente, las horas de menor coste son durante la madrugada y el fin de semana. Organiza y programa tus coladas para que tengan lugar en estas horas valle y lo notarás en tu factura de la luz.

Salvo algunas prendas delicadas, que necesitan ser lavadas en un ciclo especial, la mayoría de la ropa puede lavarse con el programa ECO del electrodoméstico, que enjuaga y aclara la ropa a la temperatura más baja posible, ahorrando agua y electricidad.

Utiliza la cantidad justa de detergente. No más jabón significa necesariamente una mejor limpieza, al contrario. La ropa puede salir con exceso de detergente o hará falta más agua para conseguir aclarar todo el jabón acumulado. Revisa la etiqueta de tu detergente y añade en el cajetín la cantidad adecuada al tamaño de la carga.

Prevenir es mejor que curar, también con tu lavadora. Limpia el cajetín y seca las gomas después de cada lavado para evitar la acumulación de humedad, que terminará convirtiéndose en moho. También debes hacer una limpieza de los filtros al menos cada tres meses para que no haya obstrucciones y el electrodoméstico lave adecuadamente.

Por último, tiende la ropa nada más finalizar el lavado para evitar malos olores y que se arrugue. De esta manera ahorrarás tener que planchar, y es que una hora de plancha equivale al consumo de 20 horas de televisión.