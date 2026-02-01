El truco sencillo para que la pasta quede perfecta sin usar más agua

La pasta es uno de los alimentos más consumidos en el día a día, pero su preparación suele estar rodeada de hábitos heredados que no siempre ofrecen el mejor resultado. Uno de los más extendidos es el uso de grandes cantidades de agua, bajo la creencia de que así se evita que se pegue y se logra una cocción uniforme.

Utilizar menos agua no solo es posible, sino recomendable.

Al reducir el volumen, el almidón que libera la pasta queda más concentrado, lo que mejora la adherencia de la salsa al plato final. El punto clave es remover bien durante los primeros minutos y mantener una ebullición controlada, evitando que los fideos o macarrones se queden inmóviles.

Salar el agua cuando empieza a hervir, y no antes, ayuda a que la pasta absorba la sal de forma equilibrada. Además, apagar el fuego uno o dos minutos antes del tiempo indicado y terminar la cocción junto a la salsa permite que los sabores se integren mejor y que la textura sea más homogénea.

Este método, cada vez más habitual en cocinas profesionales, también reduce el consumo energético y simplifica el proceso, demostrando que cocinar mejor no siempre implica más pasos, sino entender el comportamiento de los alimentos.