El nuevo robo de ‘Berlín’ tiene escenario, fecha y una venganza personal

Netflix ya ha puesto fecha y escenario a su próximo gran golpe. Sevilla se convierte en el tablero de juego de ‘Berlín y la dama del armiño’, la nueva entrega del universo nacido de ‘La casa de papel’, que se estrenará el próximo 15 de mayo. Y no es una elección casual: la ciudad andaluza será el paisaje perfecto para un robo que promete ambición, belleza y venganza.

“Sevilla, el paisaje perfecto para inspirar nuestro nuevo robo”. Con esa frase, Netflix ha presentado el primer avance y las nuevas imágenes de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, que vuelve a colocar a Berlín en el centro del tablero, pero esta vez con una historia más personal y peligrosa.

Pedro Alonso regresa como Berlín acompañado por Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez, que retoman sus personajes en esta nueva etapa. A la banda se suman nuevos rostros que prometen alterar el equilibrio: Inma Cuesta, como Candela, una incorporación inesperada que acabará robándole algo más que un golpe a Berlín, además de José Luis García-Pérez y Marta Nieto, que interpretan al Duque y la Duquesa de Málaga.

El reparto, más coral y sofisticado que nunca, apunta a una historia donde el lujo, el poder y la manipulación se cruzan con viejas heridas y cuentas pendientes. Sevilla no es solo un decorado: es una pieza clave del plan.

Un golpe que no es lo que parece

En ‘Berlín y la dama del armiño’, Berlín y Damián reúnen a su banda para ejecutar un golpe maestro que, en apariencia, consiste en robar una obra de arte. Pero pronto queda claro que nada es exactamente lo que parece.

El plan es fingir el robo de la dama del armiño. ¿El verdadero objetivo? El Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio convencido de que puede chantajear a Berlín. Un error que despierta el lado más oscuro del personaje y activa una sed de venganza que lo llevará a cruzar límites aún más peligrosos.

A medida que la farsa avanza, explican en Netflix, la serie se adentra en un juego psicológico donde el engaño, el orgullo y el rencor pesan tanto como el dinero. Berlín ya no solo roba por placer o desafío: ahora lo hace para ajustar cuentas.

Ocho episodios, rodados entre Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras localizaciones españolas, dan forma a esta nueva entrega dirigida por Albert Pintó, David Barrocal y José Manuel Cravioto. Un regreso al universo que convirtió los atracos en espectáculo… pero con una herida mucho más personal.