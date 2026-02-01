La Isla de las Tentaciones en videopodcast: Mediaset destapa todo lo que se quedó sin decir

Mediaset mueve ficha y amplía el universo de ‘La Isla de las Tentaciones’ con un nuevo formato que promete removerlo todo. A partir de mañana, miércoles 28 de enero, Mediaset Infinity estrena en abierto y de forma gratuita ‘Tentaciones Privé’, un videopodcast que llega para decir en voz alta lo que en la isla quedó a medias.

Según informa la web de Mediaset, el nuevo espacio estará presentado por Marta Peñate y producido junto a Cuarzo Producciones, y nace con un objetivo claro: enfrentar cara a cara a los protagonistas del reality para cerrar heridas… o abrirlas aún más.

En cada entrega semanal, dos participantes de la última edición se sentarán frente a frente para repasar su historia en la isla, responder a las preguntas que quedaron sin resolver tras su salida y abordar, sin filtros, cómo es su relación en la actualidad. No estarán solos: cada uno contará con un defensor que podrá intervenir para apoyar su versión y rebatir la del otro.

Cara a cara sin escapatoria

‘Tentaciones Privé’ no será una simple charla. El formato está diseñado para que los conflictos afloren. Los invitados se enfrentarán a preguntas rápidas, juegos de verdadero o falso y a la pregunta más incómoda que les plantee su rival.

También habrá espacio para que opinen sobre lo ocurrido con otros compañeros del programa y para que den consejos a futuros participantes que sueñan con poner a prueba su relación en ‘La Isla De Las Tentaciones’.

El estreno promete tensión desde el primer minuto. Gilbert y Claudia serán los encargados de inaugurar el videopodcast, protagonizando una conversación que, según avanza Mediaset en su web, repasará su historia común sin esquivar los temas más delicados.

Las redes, también en el punto de mira

El formato incorpora además un elemento clave para entender el fenómeno tentador fuera de la televisión. Asier Montaño, community manager de ‘La Isla de las Tentaciones’, analizará los contenidos más comentados en redes sociales sobre los protagonistas.

Memes, vídeos virales, opiniones de los espectadores y debates online tendrán su espacio en el programa, conectando directamente lo que ocurre en plató con la conversación digital que rodea al reality.

Con este estreno, Mediaset Infinity refuerza su apuesta por los formatos exclusivos y expande el relato del programa más comentado de la temporada, ofreciendo a los espectadores lo que más piden: respuestas, confrontaciones y verdades sin edición.