El gesto diario que alarga la vida de las frutas y reduce el desperdicio en casa

Una parte importante del desperdicio alimentario doméstico se produce con la fruta fresca. Aunque se compre en buen estado, muchas piezas acaban en la basura a los pocos días debido a una maduración acelerada o a la aparición de moho. En la mayoría de los casos, el problema no está en la calidad del producto, sino en cómo se conserva una vez en casa.

El factor clave es el etileno, un gas natural que liberan algunas frutas durante su proceso de maduración. Plátanos, manzanas, peras, aguacates o melocotones producen grandes cantidades de este gas, que acelera la maduración de otras frutas cercanas. Cuando se almacenan todas juntas en un frutero, el proceso se multiplica y provoca que piezas que aún estaban verdes se pasen en cuestión de días.

El truco consiste en separar las frutas climatéricas, las que siguen madurando tras ser recolectadas, del resto. Mantener plátanos y manzanas alejados de frutas más sensibles, como fresas, uvas o kiwis, ayuda a prolongar su frescura. Además, revisar el frutero a diario y retirar cualquier pieza dañada evita que el deterioro se propague.

Otro aspecto importante es la temperatura. No toda la fruta debe guardarse en la nevera. Mientras que frutos rojos, uvas o cerezas se conservan mejor en frío, otros como los plátanos o los cítricos pueden perder sabor y textura. Aplicar este pequeño gesto de organización reduce el desperdicio, optimiza la compra semanal y mejora el consumo responsable en el hogar.