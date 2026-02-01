Cómo eliminar el mal olor del cubo de la basura sin ambientadores ni productos caros
Un remedio casero evita la acumulación de olores y mejora la higiene de la cocina
El cubo de la basura es una de las principales fuentes de malos olores en el hogar, incluso cuando se vacía con frecuencia. Los restos orgánicos, los líquidos acumulados y la falta de ventilación crean un entorno propicio para bacterias que generan ese olor persistente difícil de eliminar.
Un truco eficaz consiste en actuar desde el fondo del cubo. Colocar una hoja de papel de cocina empapada en vinagre o limón debajo de la bolsa ayuda a neutralizar los olores desde el origen. Estos productos no solo absorben el mal olor, sino que tienen propiedades antibacterianas que reducen su aparición.
Otra opción es espolvorear bicarbonato antes de colocar la bolsa nueva. Este producto absorbe la humedad y prolonga la sensación de limpieza. Complementar este gesto con una limpieza rápida semanal, usando agua caliente y jabón, evita que el problema se cronifique.
Este sistema elimina la necesidad de ambientadores artificiales y permite mantener la cocina fresca con soluciones económicas y accesibles.
- ACTUALIZACIÓN | Cortada la A-52 y la N-255 tras activarse el nivel negro
- Hallan con vida a la mujer desaparecida en El Perdigón: Así fue su rescate
- DIRECTO | Zamora CF - Racing de Ferrol: sigue el encuentro con nosotros
- Zamora, ciudad de cines: las salas que marcaron generaciones y qué fue de ellas
- Hidrógeno verde: Gobierno y Enagás confirman el hidroducto Portugal-Zamora en 2032
- La provincia es vuestra': 1.658 águedas toman el mando en Bermillo de Sayago
- GALERÍA | Récord de águedas: 1.658 mujeres invaden Bermillo de Sayago
- Desaparecida una mujer en El Perdigón: activado el dispositivo de búsqueda