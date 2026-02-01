Cómo eliminar el mal olor del cubo de la basura sin ambientadores ni productos caros

El cubo de la basura es una de las principales fuentes de malos olores en el hogar, incluso cuando se vacía con frecuencia. Los restos orgánicos, los líquidos acumulados y la falta de ventilación crean un entorno propicio para bacterias que generan ese olor persistente difícil de eliminar.

Un truco eficaz consiste en actuar desde el fondo del cubo. Colocar una hoja de papel de cocina empapada en vinagre o limón debajo de la bolsa ayuda a neutralizar los olores desde el origen. Estos productos no solo absorben el mal olor, sino que tienen propiedades antibacterianas que reducen su aparición.

Otra opción es espolvorear bicarbonato antes de colocar la bolsa nueva. Este producto absorbe la humedad y prolonga la sensación de limpieza. Complementar este gesto con una limpieza rápida semanal, usando agua caliente y jabón, evita que el problema se cronifique.

Este sistema elimina la necesidad de ambientadores artificiales y permite mantener la cocina fresca con soluciones económicas y accesibles.