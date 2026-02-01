7 consejos para ahorrar mientras cocinas: así debes utilizar la vitrocerámica para ser más eficiente

Atento a estos consejos para usar de manera más eficiente la placa de vitrocerámica y ahorrar en la factura de la luz.

1. Cocina en el fuego más pequeño posible. Fíjate en el diámetro de tu olla o sartén y elige el fuego más adecuado, ya que estos consumen menos energía.

2. Siempre que puedas, cocina a baja temperatura. No cocines a alta temperatura si no es necesario. Disminuirás el consumo si reduces el nivel de potencia. Además, son una minoría los alimentos que deben cocinarse a fuego muy alto.

3. Utiliza la tapadera mientras cocinas. Aprovecha el vapor y el calor, disminuyendo de esta manera el tiempo de cocción.

4. Si tienes programador, úsalo. De esta forma evitarás cocinar más tiempo del necesario.

5. Aprovecha el calor residual de la vitrocerámica para terminar de cocinar y apaga el fuego unos minutos antes.

6. No esperes al final para limpiar. Si derramas comida al cocinar, retírala antes de continuar.

7. Una placa limpia rinde mejor. Limpia la placa con frecuencia para un rendimiento óptimo.

Consejos para limpiar la cocina es una de las estancias de la casa donde se acumula más suciedad, por eso la debes limpiar con mayor frecuencia, atendiendo especialmente a algunos rincones donde puede proliferar el moho o la grasa.

Puedes acabar con el moho de las gomas de la nevera con un cepillo con pasta de dientes. Pasa una bayeta de microfibra para retirar los restos y después rocía con un pulverizador con agua y vinagre de limpieza a partes iguales. Para terminar, pasa de nuevo la bayeta. Si no fuera suficiente, aplica un poco de lejía con una brocha, deja actuar unos minutos y aclara con la bayeta.

Acaba con las manchas en la sandwichera utilizando papel de horno. De esta forma estará siempre limpia. Si este consejo te llega demasiado tarde, elimina la suciedad extendiendo un papel de cocina húmedo. Enchufa la sandwichera y verás cómo la suciedad se queda atrapada en el papel.

Si tienes manchas de óxido en la encimera u otra superficie, elimínalas frotando con un estropajo untado en arcilla blanca. Este producto tiene una acción de pulimento sobre la superficie y es capaz de eliminar suciedad y manchas secas muy incrustadas. Utilízalo también para quitar rozaduras en el aluminio y manchas de óxido en grifos cromados.