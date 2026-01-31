Vanesa Romero rompe un tabú y apunta a los Goya con un corto sobre sexo en la vejez

Durante años, el gran público ha asociado a Vanesa Romero casi exclusivamente a su faceta como actriz. No es extraño: más de 15 temporadas en una de las series más populares de la televisión la convirtieron en un rostro imprescindible del prime time. Pero, según recoge la web de RTVE, su trayectoria va mucho más allá de la interpretación.

Romero ha escrito dos libros, fue presentadora de ‘Los 40’ y ha dirigido varios proyectos audiovisuales. El último de ellos ha dado un salto inesperado: su cortometraje ‘Sexo a los 70’ ha sido nominado a los premios Goya 2026 en la categoría de Mejor corto de ficción. Un reconocimiento que la propia autora celebró con emoción en su entrevista con David Broncano en ‘La Revuelta’.

“La nominación ya es un premio”

Así lo afirmó Vanesa Romero durante su conversación con Broncano, a quien sorprendió con un regalo tan llamativo como coherente con el mensaje de su obra: un pack completo de productos pensados para mantener viva la sexualidad en la vejez.

Según explicó en declaraciones recogidas por RTVE, ‘Sexo a los 70’ nace de una necesidad clara: hablar de un tema que sigue siendo tabú. “Es algo de lo que se habla poco, pero había que tocarlo”, defendía la directora, que reivindica que las personas mayores también tienen deseo, necesidades y derecho a disfrutar de su intimidad.

El regalo incluía un espejo —“es importante mirarse sin miedo, aunque el cuerpo cambie”—, lubricante —“a veces hace falta una ayudita”— y preservativos —“siempre hay que tener precaución”—. La joya final fue el guion original del corto, lleno de anotaciones personales. “Estamos muy contentos, y más siendo una comedia, que es una medicina que no siempre se valora”, subrayó.

Lalachus provoca lágrimas en el público

La noche dejó otro momento especialmente emotivo. Tal y como cuenta RTVE, Lalachus volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas por el público de ‘La Revuelta’. Lucía, la espectadora elegida para ocupar el ya famoso bidé, no pudo contener las lágrimas al verla aparecer en el escenario.

La cómica de Fuenlabrada compartió además su nueva afición —los estados de WhatsApp— y anunció una noticia que confirma su buen momento profesional: formará parte de ‘Crossobar’, el nuevo programa de comedia de RTVE que se estrena este jueves justo después de ‘La Revuelta’.