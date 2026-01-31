El truco para eliminar la cal de la mampara sin frotar durante horas

La cal es uno de los problemas más comunes en los baños, especialmente en zonas con agua dura. Las mamparas de ducha son las grandes afectadas: manchas blanquecinas, aspecto opaco y una sensación constante de suciedad incluso después de limpiar. Aunque existen numerosos productos específicos, muchos requieren frotar intensamente y su efecto suele ser temporal.

Sin embargo, hay un método doméstico que permite eliminar la cal de forma eficaz y con menos esfuerzo.

El procedimiento comienza limpiando la mampara con agua caliente para retirar restos de jabón y suciedad superficial. Este paso es clave, ya que la cal suele mezclarse con otros residuos que dificultan su eliminación. Una vez aclarada, se prepara una solución con vinagre blanco caliente, que puede calentarse ligeramente en el microondas para potenciar su efecto.

El vinagre se aplica sobre la superficie mediante un pulverizador o empapando papel de cocina, que se coloca directamente sobre las zonas con más cal. Este papel actúa como una compresa, manteniendo el producto en contacto con el cristal durante más tiempo. Se recomienda dejarlo actuar entre 20 y 30 minutos, dependiendo del nivel de acumulación.

Pasado ese tiempo, basta con retirar el papel y aclarar con agua caliente. En la mayoría de los casos, la cal se desprende casi por completo sin necesidad de frotar. Para las zonas más rebeldes, un paño de microfibra o una esponja suave será suficiente. Finalmente, secar bien la mampara evita la aparición de nuevas marcas.

Como mantenimiento, un gesto clave es secar el cristal tras cada ducha con una rasqueta o un paño seco. Este hábito reduce notablemente la acumulación de cal y mantiene la mampara limpia durante más tiempo. Un truco simple, económico y eficaz que mejora el aspecto del baño y evita limpiezas intensivas frecuentes.